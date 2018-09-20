Yine yayın krizi! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi maçları yeni sezonda hangi kanaldan izleyicilerle buluşacak tüm taraftarların merak konusu haline geldi. Bu akşam temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar Avrupa Ligi maçı oynayacak olmasına rağmen maçın kanalı henüz resmiyet kazanmadı. Bir diğer merak konusu ise eğer maçların yayın hakları alınır ise karşılaşmalar şifresiz mi olacak? İşte, Trt yayın akışı ve yayın krizinde son gelişmeler…

TRT 1 YAYIN AKIŞI

14:45 LEYLA İLE MECNUN

16:40 BABA CANDIR

18:55 DOĞRUSU NE?

19:00 ANA HABER

20:00 GEÇMİŞE YOLCULUK

22:25 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ

00:00 ARAMA MOTURU

AVRUPA LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise, haftada bir maçı şifresiz kanaldan izleyip izleyemeyecekleri.

Avrupa Ligi yayınını kazanan kanal dilediği takdirde, TRT ya da başka bir kanal ile anlaşıp haftada 1 maçı şifresiz olarak izleyicilere sunma hakkına da sahip olacak.

Digiturk’ün, UEFA ile finansal konuda uzlaşma sağlaması durumunda, Perşembe günü maçlardan bazılarını beIN Sports Haber’de şifresiz yayınlaması bekleniyor.

Asil formalarımız, Vodafone Park soyunma odasında futbolcularımızı bekliyor.#Beşiktaş pic.twitter.com/bSKJBgfI8P — Beşiktaş JK (@Besiktas) 20 Eylül 2018

BEŞİKTAŞ SARPSBORG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

20 Eylül Perşembe günü yani bugün saat 19:55'de başlayacak mücadeleyi yayınlayacak kanal henüz açıklanmadı. UEFA Avrupa Ligi maçlarını yayınlayacak kanal netleşince haberimizi güncelleyeceğiz.