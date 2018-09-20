SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ruhani'den gerilimi tırmandıran sözler: Kaderi Saddam gibi olacak
Wesley Sneijder trafik kazası geçirdi!
Dünyadan Futbol

Wesley Sneijder trafik kazası geçirdi!

Katar ekibi Al Gharafa'da forma giyen Wesley Sneijder'in trafik kazası geçirdiği duyuruldu.

20 Eylül 2018 00:19

Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder, trafik kazası geçirdi.

Katar ekibi Al Gharafa’dan yapılan açıklamada, Wesley Sneijder’in trafik kazası geçirdiği ancak yıldız oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hollandalı yıldızın  aracı ağır hasar görürken Sneijder kazayı hafif eziklerle atlattı.

Al Gharafa Kulübü de resmi Internet sitesi aracılığıyla 34 yaşındaki oyuncunun kaza geçirdiğini doğruladı.

Sneijder’in bugünkü idmanı boyunluklu takip ederkenki bir pozu da kulübün resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Hollandalı futbolcunun boynunda hafif zedelenme olduğu duyuruldu. Sneijder, beIN Sports’ta Salı günü oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlamıştı.

19 Eylül 2018 Cristiano Ronaldo gözyaşlarına boğuldu! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 06:55 | 20 Eylül 2018
galatasaray kaza Wesley Sneijder
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor