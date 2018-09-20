Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder, trafik kazası geçirdi.

Katar ekibi Al Gharafa’dan yapılan açıklamada, Wesley Sneijder’in trafik kazası geçirdiği ancak yıldız oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hollandalı yıldızın aracı ağır hasar görürken Sneijder kazayı hafif eziklerle atlattı.

Al Gharafa Kulübü de resmi Internet sitesi aracılığıyla 34 yaşındaki oyuncunun kaza geçirdiğini doğruladı.

Sneijder’in bugünkü idmanı boyunluklu takip ederkenki bir pozu da kulübün resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Hollandalı futbolcunun boynunda hafif zedelenme olduğu duyuruldu. Sneijder, beIN Sports’ta Salı günü oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlamıştı.

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