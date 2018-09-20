Valbuena’dan maça saatler kala göndermeli paylaşım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta Valbuena’yı maç kadrosuna almadı. İstanbul’da kalan Fransız futbolcu Hırvatistan’a götürülmedi.

Valbuena’da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Takımla olamadığım için hayal kırıklığına uğradım ama ne olursa olsun takım arkadaşlarımın arkasındayım. Haydi beyler” ifadelerini kullandı.