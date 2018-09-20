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Valbuena’dan maça saatler kala göndermeli paylaşım
Fenerbahçe

Valbuena’dan maça saatler kala göndermeli paylaşım

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı.

20 Eylül 2018 20:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Dinamo Zagreb ile oynanacak maçta Valbuena’yı maç kadrosuna almadı. İstanbul’da kalan Fransız futbolcu Hırvatistan’a götürülmedi.

Valbuena’da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Takımla olamadığım için hayal kırıklığına uğradım ama ne olursa olsun takım arkadaşlarımın arkasındayım. Haydi beyler” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 20:00 | 20 Eylül 2018
Fenerbahçe gönderme twitter valbuena
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