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UEFA’dan Cristiano Ronaldo’ya soruşturma
Şampiyonlar Ligi

UEFA’dan Cristiano Ronaldo’ya soruşturma

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus formasıyla kırmızı kart gören Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma açtığını duyurdu.

20 Eylül 2018 19:22

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Juventus formasıyla ilk maçında kırmızı kart gören Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma açıldı. UEFA tarafından yapılan açıklamada, Juventus’un Valencia’yı 2-0 mağlup ettiği grup karşılaşmasının 29. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan 33 yaşındaki yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo hakkındaki kararın, 27 Eylül’de yapılacak toplantıda ele alınacağı belirtildi.

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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, karşılaşma sırasında doğrudan kırmızı kart görmesi nedeniyle en az 1 maç ceza alacak. Portekizli yıldızın hareketinin ağır bulunması halinde cezası artırılabilecek.

Cristiano Ronaldo, kendisini savunan Valencialı Jeison Murillo’nun topsuz alanda düşüşü sonrası rakibine verdiği tepki nedeniyle Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk kırmızı kartını, 154’üncü maçında Juventus formasıyla görmüştü.

Son güncelleme 19:22 | 20 Eylül 2018
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