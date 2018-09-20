Türk Takımları, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçlarına çıkıyor!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda mücadele edecek Fenerbahçe, D Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımına konuk olacak.

Başkent Zagreb’deki Maksimir Stadı’nda oynanacak maç TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşmada İngiliz hakem Craig Pawson düdük çalacak.

Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Zagreb müsabakasıyla Avrupa’daki 223. maçına çıkacak. Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik ve 95 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen sarı-lacivertli ekip, kalesinde ise 328 gol gördü.

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz’in Benfica takımına elenmesinin ardından statü gereği doğrudan gruplara katıldı.

Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Slovakya’nın Spartak Trnava takımı ile Belçika temsilcisi Anderlecht karşı karşıya gelecek.

Avrupa maçları için yayın krizi sürüyor! Şimdi de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor... Türkiye'de döviz kurunun artışı sonrasında Avrupa maçlarının yayın hakları konusunda yaşanan kriz sürüyor. Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının yayınını son anda açıklayan beIN Sports, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un oynayacağı Avrupa Ligi maçları öncesinde sessizliğini koruyor. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ, SARPSBORG’U AĞIRLAYACAK

Beşiktaş, I Grubu’ndaki ilk maçında Norveç’in Sarpsborg takımını konuk edecek.

Vodafone Park’ta saat 19.55’te başlayacak müsabakayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.

Siyah-beyazlılar, Sarpsborg müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 211. sınavını verecek. Beşiktaş, Avrupa’da geride kalan 210 maçta rakiplerine 81 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 279 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.

Organizasyona 2. ön eleme turundan giren siyah-beyazlılar, bu turda Faroe Adaları’ndan B36 Torshavn, 3. ön eleme turunda Avusturya’dan LASK Linz, play-off turunda ise Sırbistan ekibi Partizan’ı eledi.

Grubun diğer maçında aynı saatte Belçika’nın Genk takımı, İsveç temsilcisi Malmö’yü konuk edecek.

Beşiktaş`ta hedef Avrupa Ligi`ne iyi başlangıç UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşma saat 19.55'te başlayacak. İlgili Haberi Oku

AKHİSARSPOR’UN KONUĞU KRASNODAR

Akhisarspor, J Grubu’ndaki ilk maçında Rusya’nın Krasnodar takımını ağırlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda geçen sezon şampiyon olarak organizasyona doğrudan gruplardan başlayan Ege temsilcisi, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 19.55’te başlayacak maçı Fin hakem Ville Nevalainen yönetecek.

J Grubu’ndaki diğer maçta aynı saatte İspanya temsilcisi Sevilla, sahasında Belçika’dan Standard Liege ile karşı karşıya gelecek.

GRUPTA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK

UEFA Avrupa Ligi’nin 12 grubunda, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak maçların ardından ilk iki sırayı alan takımlar, adlarını son 32 turuna yazdıracak.

“Kupa 2″de takımlar, son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle yollarına devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi’nin finali, 29 Mayıs’ta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

GRUPLAR

A Grubu: Bayer Leverkusen (Almanya), Ludogorets (Bulgaristan), Zürih (İsviçre), AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

B Grubu: Salzburg (Avusturya), Celtic (İskoçya), Leipzig (Almanya), Rosenborg (Norveç)

C Grubu: Zenit (Rusya), Kopenhag (Danimarka), Bordeaux (Fransa), Slavia Prag (Çekya)

D Grubu: Anderlecht (Belçika), Fenerbahçe, Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Spartak Trnava (Slovakya)

E Grubu: Arsenal (İngiltere), Sporting Lizbon (Portekiz), Karabağ (Azerbaycan), Vorskla Poltava (Ukrayna)

F Grubu: Olympiakos (Yunanistan), Milan (İtalya), Real Betis (İspanya), Dudelange (Lüksemburg)

G Grubu: Villarreal (İspanya), Rapid Wien (Avusturya), Spartak Moskova (Rusya), Glasgow Rangers (İskoçya)

H Grubu: Lazio (İtalya), Olympique Marsilya (Fransa), Eintracht Frankfurt (Almanya), Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)

I Grubu: Beşiktaş, Genk (Belçika), Malmö (İsveç), Sarpsborg (Norveç)

J Grubu: Sevilla (İspanya), Krasnodar (Rusya), Standard Liege (Belçika), Akhisarspor

K Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Astana (Kazakistan), Rennes (Fransa), Jablonec (Çekya)

L Grubu: Chelsea (İngiltere), PAOK (Yunanistan), BATE Borisov (Belarus), Vidi (Macaristan)

MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Ligi’nde 2018-2019 sezonu maç takvimi şu şekilde:

Grup 1. maçları: 20 Eylül 2018

Grup 2. maçları: 4 Ekim 2018

Grup 3. maçları: 25 Ekim 2018

Grup 4. maçları: 8 Kasım 2018

Grup 5. maçları: 29 Kasım 2018

Grup 6. maçları: 13 Aralık 2018

Son 32 turu ilk maçları: 14 Şubat 2019

Son 32 turu rövanş maçları: 21 Şubat 2019

Son 16 turu ilk maçları: 7 Mart 2019

Son 16 turu rövanş maçları: 14 Mart 2019

Çeyrek final ilk maçları: 11 Nisan 2019

Çeyrek final rövanş maçları: 18 Nisan 2019

Yarı final ilk maçları: 2 Mayıs 2019

Yarı final rövanş maçları: 9 Mayıs 2019