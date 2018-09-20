Trabzonspor yönetiminden futbolculara ‘Dozer Cemil’li mesaj!

Trabzonspor’un efsane futbolcusu ‘Dozer’ lakaplı Cemil Usta’nın unutulmaz bir sözü, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin girişine asıldı.

Süper Lig’de hafta sonu Göztepe ile kozlarını paylaşacak olan bordo mavililerde futbolcular antrenmana çıkmadan önce sürprizle karşılaştı.

‘Dozer Cemil’in Trabzonspor’da forma giyerken İstanbul takımlarından gelen transfer teklifini reddettikten sonra söylediği söz, Dozer Cemil Sahası’nın girişine asıldı.

Tabeladaki yazıda “Ben Trabzonspor’un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz” ifadelerine yer verildi.

Transfer döneminde Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transfer olacağı iddiaları kamuoyunu meşgul etmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

DOZER CEMİL KİMDİR?

O Trabzonspor’un şanlı tarihinin en unutulmaz simgelerinden biri… Efsaneye duyulan aşkın sembollerinden biri… Cemil Usta nam-ı diğer Dozer Cemil Trabzon’da 1 Ocak 1951’de dünyaya geldi. 1967’de Trabzon’un Gençlerbirliği kulübünde futbol hayatına başladıktan 3 yıl sonra Trabzonspor’a kendini bağlayan sözleşmeye imzasını attı. O dönem 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Trabzonspor’un 1973-74 sezonunda 1. Lig’e çıkmasıyla takımın da kaptanı oldu. Trabzonspor kaptanı olarak yaşanan ilk iki şampiyonlukta yer alan Dozer Cemil, efsane Liverpool galibiyetinin de mimarı oldu. 1976-77 Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda ilk maçta 62. dakikada penaltının başına geçerek topu ağlara gönderen Dozer Cemil takımının 1-0 galip gelmesini sağladı. Attığı bu golle Liverpool 14 maç sonra Avrupa Kupaları’nda ilk kez yenilgiyle tanıştı. Cemil Usta 1978-79 sezonu öncesinde kulübün kararıyla gönderilmek istenince 321 yaşında futbola son noktayı koyduğunu açıkladı.