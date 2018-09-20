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Ryan Babel, Pepe’yi yakaladı!
Uefa Avrupa Ligi

Ryan Babel, Pepe’yi yakaladı!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg’u 3-1 yenen Beşiktaş, karşılaşmanın 51. dakikasında Ryan Babel’in golüyle öne geçti. Bu sezon 5. golüne imza atan Hollandalı futbolcu, Pepe’yle birlikte takımın en golcü ismi oldu.

20 Eylül 2018 22:50

Beşiktaş'ta forvet oyuncuları suskun kalırken Ryan Babel gollerini atmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg'u konuk eden siyah-beyazlılarda mücadeleye ikinci yarıda dahil olan Hollandalı futbolcu 51. dakikada sahneye çıktı ve takımını öne geçiren isim oldu.

LASK Linz ile oynanan ilk maçta takımının tek golünü atan ve 1-0'lık galibiyetin mimarı olan Babel, Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 2'ye çıkarırken ligde de 3 kez fileleri sarstı ve 5 gole ulaşarak Pepe'yle birlikte takımın en golcü ismi oldu. Babel, ligde oynanan Akhisarspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı. 20 Eylül 2018 Beşiktaş`ta savunma tersine çalışıyor! Beşiktaş'ta savunma oyuncuları golcülere nazire yapıyor. Roco'nun Sarpsborg ağlarına gönderdiği golle savunma oyuncuları toplamda 9 gole ulaştı. Siyah-beyazlıların ligde ise gol yemediği maç yok! İlgili Haberi Oku

20 Eylül 2018 MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-1 Sarpsborg | UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması heyecanı Beşiktaş Sarpsborg maçı ile başladı. Beşiktaş, Norveç temsilcisi konuğunu 3-1'lik skorla mağlup ederek grup aşamasına galibiyetle başladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:50 | 20 Eylül 2018
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