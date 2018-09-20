Ryan Babel, Pepe’yi yakaladı!

Beşiktaş'ta forvet oyuncuları suskun kalırken Ryan Babel gollerini atmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sarpsborg'u konuk eden siyah-beyazlılarda mücadeleye ikinci yarıda dahil olan Hollandalı futbolcu 51. dakikada sahneye çıktı ve takımını öne geçiren isim oldu.

LASK Linz ile oynanan ilk maçta takımının tek golünü atan ve 1-0'lık galibiyetin mimarı olan Babel, Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 2'ye çıkarırken ligde de 3 kez fileleri sarstı ve 5 gole ulaşarak Pepe'yle birlikte takımın en golcü ismi oldu. Babel, ligde oynanan Akhisarspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında gol sevinci yaşamıştı. Beşiktaş`ta savunma tersine çalışıyor! Beşiktaş'ta savunma oyuncuları golcülere nazire yapıyor. Roco'nun Sarpsborg ağlarına gönderdiği golle savunma oyuncuları toplamda 9 gole ulaştı. Siyah-beyazlıların ligde ise gol yemediği maç yok! İlgili Haberi Oku

MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-1 Sarpsborg | UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması heyecanı Beşiktaş Sarpsborg maçı ile başladı. Beşiktaş, Norveç temsilcisi konuğunu 3-1'lik skorla mağlup ederek grup aşamasına galibiyetle başladı. İlgili Haberi Oku