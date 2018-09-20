Rusya’ya müjde! RUSADA’nın doping cezası kaldırıldı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), faaliyetleri yaklaşık üç yıldır askıya alınan Rusya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (RUSADA) cezasını kaldırdı. WADA’nın Seyşeller’de gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında yapılan oylamanın ardından alınan kararla, devlet desteğiyle dopinge izin verdiği gerekçesiyle faaliyetleri 2015’in kasım ayından bu yana askıya alınan RUSADA’nın cezasının kaldırıldığı belirtildi.

‘Sıkı denetim devam edecek’

WADA Başkanı Craig Reedie, karara ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün gerçekleştirilen toplantıda, yönetim kurulu üyelerimizin büyük çoğunluğunun oyları ile RUSADA’ya verilen cezayı kaldırdık. Bu süreçte bağımsız kurulumuz, RUSADA üzerindeki sıkı denetimini sürdürecek.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), devlet destekli doping programı uygulandığı gerekçesiyle 2015 yılında RUSADA’nın yanı sıra Rusya Atletizm Federasyonunun da üyeliğini askıya almıştı. Dopingli madde kullanmadığı saptanan Rus atletler, söz konusu ceza nedeniyle 2016 Rio Olimpiyat Oyunları, Londra’daki 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları ve Berlin’deki 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası’na tarafsız sporcu unvanıyla katılabilmişti. IAAF Kıtalar Kupası`na Ramil Guliyev ve bayrak takımımız damga vurdu! IAAF Kıtalar Kupası'nda erkekler 200 metrede Ramil Guliyev ikinci, 400 metre engellide ise Yasmani Copello Escobar dördüncü oldu. Erkekler 4x100 bayrak finalinde Avrupa kıtasını temsil eden Türkiye, yarışı ikinci sırada tamamladı. İlgili Haberi Oku