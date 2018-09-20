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Ronaldo ilk kez atıldı, Juve deplasmanda kazandı!
Şampiyonlar Ligi

Ronaldo ilk kez atıldı, Juve deplasmanda kazandı!

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun 30. dakikada kırmızı kart gördüğü maçta deplasmanda Valencia'yı 2-0 mağlup etti.

20 Eylül 2018 00:43

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Juventus, Valencia ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Cristiano Ronaldo’nun 158. Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez kırmızı kart gördüğü maçta Juventus, Valencia’yı 2-0 mağlup etti.

Juventus’a galibiyeti getiren goller ise penaltıdan geldi. Miralem Pjanic 45 ve 51. dakikalarda penaltıdan attığı gollerle takımına 3 puanı getirdi.

RONALDO, 158. MAÇINDA İLK KEZ…

Cristiano Ronaldo ise Juventus ile çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 30. dakikasında kırmızı kart gören Ronaldo, 158. Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Ronaldo, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde kırmızı kart gördü. Öte yandan Portekizli yıldızın 2012’den beri Şampiyonlar Ligi’nin açılış maçlarında gol atma serisi sona erdi.

Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Juventus, sahasında Young Boys’u konuk edecek. Valencia ise Manchester United deplasmanına gidecek.

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Son güncelleme 00:43 | 20 Eylül 2018
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