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Şampiyonlar Ligi

Manchester City kaybetti, Guardiola’nın kızı gözyaşlarına boğuldu

Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçında evinde Lyon'a yenilen Manchester City büyük bir şok yaşarken teknik direktör Pep Guardiola, maçtan sonra ağlayan kızı Valentina'yı teselli etti.

20 Eylül 2018 11:12

SKOR DIŞ HABERLER / Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiloa, Şampiyonlar Ligi’ndeki Lyon yenilgisinin ardından gözyaşlarını tutamayan kızı Valentina’yı güçlükle sakinleştirdi.

Devler Ligi grup aşamasındaki ilk maçında sahasında Fransız temsilcisi Lyon’u ağırlayan Manchester City, taraftarı önünde sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı.

City taraftarları beklemedikleri yenilgiyle şaşkına dönerken tribünde en çok üzülen isimlerin başında Pep Guardiola’nın kızı Valentina yer aldı.

Cezası nedeniyle maçı tribünden ailesiyle birlikte takip eden tecrübeli çalıştırıcı, son düdükle birlikte gözyaşlarını tutamayan küçük kızını sakinleştirmeye çalıştı.

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Son güncelleme 13:33 | 20 Eylül 2018
Manchester City Pep Guardiola
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