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Manchester City, Denayer ve Marcelo’yu aşamadı!
Şampiyonlar Ligi

Manchester City, Denayer ve Marcelo’yu aşamadı!

Şampiyonlar Ligi'nde F grubunda Manchester City evinde Lyon'a 2-1 mağlup oldu.

20 Eylül 2018 00:13

Şampiyonlar Ligi’nde F grubunda Manchester City ile Lyon karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Maxwell Cornet ile öne geçen Lyon, 43. dakikada Nabil Fekir’in golüyle farkı 2’ye çıkardı ve devreye 2-0’lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıda Sane ve Agüero gibi yıldızların oyuna girmesiyle baskıyı iyice yükselten Manchester City, 67. dakikada Bernardo Silva’nın golüyle farkı 1’e indirdi.

Manchester City, kalan dakikalarda aradığı golü bulamadı ve Lyon’a evinde 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi’ne kayıpla başladı.

Manchester City’i mağlup eden Lyon’da savunma ikilisini Jason Denayer ve Marcelo oluşturdu.

Grubun ikinci haftasında Lyon evinde Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Manchester City ise Hoffenheim’a konuk olacak.

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Son güncelleme 00:13 | 20 Eylül 2018
lyon Manchester City
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