MAÇ ÖZETİ: Dinamo Zagreb Fenerbahçe özet izle! Fener’den UEFA’da tatsız başlangıç

Fenerbahçe Avrupa Ligi ile maçında ardı ardına yapılan hatalar neticesinde Dinamo Zagreb karşısında sahadan 4-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Dinamo Zagreb’in gollerini 16. dakikada Ivan Sunjic, 27. dakikada Izet Hajrovic, 57. dakikada tekrar Izet Hajrovic, 60. dakikada Dani Olmo atarken Fenerbahçe’nin tek golünü 47. dakikada Roman Neustädter attı. Fenerbahçe Dinamo Zagreb özet ve golleri aşağıda izleyebilirsiniz. (Yayıncı kuruluş yüklediği andan itibaren)

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE ÖZETİ

Fenerbahçe’nin Zagreb’e attığı golü izle

ZAGREB’TE ORTALIK KARIŞTI

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaştı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarının başında bulduğu golle umutlandı. Ancak 2-1'in ardından üst üste yenilen goller, Fenerbahçe'nin bir anda 4-1 geriye düşmesine neden oldu. Dinamo Zagreb'in bulduğu dördüncü golün ardından Fenerbahçe'de moraller alt üst oldu. Karşılaşmanın 63. dakikasında yaşanan bir pozisyonda ise ortalık karıştı. Aatıf'a yapılan sert faul sonrası hakem serbest vuruş kararı verdi. Topu alan İsmail Köybaşı, koşarak Amer Gojak'ın üzerine yürüdü.

İkili arasında geçen sert ikili diyalog sonrası diğer futbolcular da olaya karıştı. Bir anda karışan orta sahada yuvalanan futbolcular arasında itiş kakış başladı. fenerbahçe'de Eljif Elmas ve İsmail Köybaşı'nın olay esnasında oldukça sinirli olduğu gözlendi. Ortalığın sakinleşmesini bekleyen maçın İngiliz hakemi Craig Pawson, İsmail Köybaşı ve Amer Gojak'a sarı kart gösterdi.

ALPER POTUK’A SOSYAL MEDYADAN TEPKİ

UEFA Avrupa Ligi D grubu ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 kaybeden Fenerbahçe'nin etkisiz futbolu sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Zagreb'de çok silik bir görüntü ortaya koyan Alper Potuk'un ekranlara yansıyan bir görüntüsü sosyal medyanın gündemine oturdu. Etkisiz futbolu nedeniyle günün eleştirilen isimlerinden biri olan Alper yapılan paylaşımlarla hedef tahtasındaki isim oldu. İşte Alper için yapılan o paylaşımlar…

COCU MAÇI DEĞERLENDİRDİ

Karşılaşma sonrası mücadeleyi değerlendiren Cocu açıklamaları şu şekilde; Phillip Cocu: “Öncelikle Dinamo’yu tebrik ediyorum. Harika oynadılar. Biz Fenerbahçe takımıysak, bugünkü gibi oynamamalıyız. Taraftarlarımızdan, kulübümüzden özür diliyoruz. Aşırı derecede kötü bir performans gösterdik.”

“Fenerbahçe gibi bir kulübün beklentilerinden çok uzak bir oyun gördük sahada. Daha şimdiden pazartesi günkü maçı düşünmeye başlarsak bu Avrupa maçında maksimum performans gösteremezsiniz demiştik. Bugün de bunun ne kadar doğru olduğunu gördük sahada.”

“Tabii ki takımın teknik direktörü olarak bu mağlubiyetin sorumlusu benim. Bu tarz bir mağlubiyetin ardından taraftarların eleştirilerde bulunması çok normal. Bugünkü maçtan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşıyorum, kızgınım. Taraftarlara hak veriyorum.”