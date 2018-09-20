MAÇ ÖZETİ: Beşiktaş Sarpsborg özet! BJK Sarpsborg maçı 3-1 sona erdi

Beşiktaş Avrupa Ligi grup maçlarına galibiyetle başladı. Norveç temsilcisi karşısında baskılı bir oyunla rakibini düşüren Beşiktaş ilk yarıda topa hakim olmasına rağmen aradığı golü bulamadı. İkinci yarıya hızlı başlayan BJK ikinci yarıya golle başladı. 51'de Babel skoru 1-0'a getirdi. Beşiktaş aradığı ikinci golü ise 69. dakikada buldu. Beşiktaş orta alandan serbest vuruş kazandı. Ljajic ortaladı. İyi yükselen Roco golünü attı. 81. dakikada ise sahneye Lens çıktı 3. golü atarak 3 golle 3 puanı kazanmasına katkıda bulundu. 90+4’de Zachariassen Sarpsborg’un için tek golü atarak maçın sonucunu 3-1 yaptı. Yayıncı kuruluş tarafından yüklendiği andan itibaren, Beşiktaş Sarpsborg maçının özetini ve gollerini aşağıda yer alan bağlantı ile izleyebilirsiniz…

BEŞİKTAŞ SARPSBORG ÖZETİ İZLE

Beşiktaş 1. gol! Babel

Beşiktaş 2. gol! Roco

Beşiktaş 3. gol! Lens

BEŞİKTAŞ SARPSBORG İLK 11

Beşiktaş: Karius, Caner, Pepe, Roco, Gökhan Gönül, Medel, Oğuzhan, Ljacic, Lens, Gökhan Töre, Larin

Sarpsborg: Vasyutin, Askar, Horn, Tamm, Thomassen, Lund-Nielsen, Zachariassen, Halvorsen, Heintz, Muhammed, Mortensen