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Hakeme saldıran taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
TFF 1.Lig

Hakeme saldıran taraftar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Balıkesir Atatürk Stadyumu´nda oynanan Balıkesirspor Baltok, Ümraniyespor maçında hakeme saldıran taraftar Ümit Adıgüzel, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 Eylül 2018 12:37

Spor Toto 1’inci Lig´in 5´inci haftasında 17 Eylül Pazartesi akşamı Balıkesir Atatürk Stadyumu´nda oynanan Balıkesirspor Baltok ve Ümraniyespor maçının ilk yarısının bitmesi ardından sahaya inerek ortahakem Atilla Karaoğlan´a saldıran 38 yaşındaki Ümit Adıgüzel, dün gözaltı süresinin dolması ardından adliyeye sevk edildi.

2010 yılından bu yana psikiyatrik tedavi gördüğü belirtilen ve uyuşturucu, yağma, hırsızlık, kasten adam yaralama ile mala zarar verme suçlarından 18 yıl cezaevinde yatan Adıgüzel, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

17 Eylül 2018 Taraftar hakeme saldırdı Balıkesirspor Ümraniye maçı tatil edildi Spor Toto 1. Lig'de Balıkesirspor ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşma, Balıkesirsporlu bir taraftarın sahaya atlayıp hakeme yumruk atması nedeniyle tatil edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:32 | 20 Eylül 2018
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