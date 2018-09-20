20 Eylül Hadi ipucu sorusu: 1992 Olimpiyatlarında Amerikan basketbol takımına ne ad verildi?

Dünyada basketbol denildiğinde ilk akla gelen ülke her zaman Amerika basketbol takımı olmuştu. 20 Eylül Hadi ipucu sorusu da Amerika Basketbol takımına verilen ad oldu. Bugün 20:30’da başlayacak olan 20 Eylül Hadi ipucu sorusu olarak “1992 Olimpiyatlarında Amerikan Basketbol takımına verilen ad” yarışmacıların merak konusu oldu. Peki, 92 Barcelona Olimpiyatlarına Amerika basket takımına ne ad verildi? İşte, 20 Eylül Hadi ipucu sorusu…

1992’DE BARCELONA OLİMPİYATLARINDA AMERİKAN BASKETBOL TAKIMININ ADI?

Hadi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Spor yapmak olsun, izlemek olsun vazgeçemediğimiz şeyler arasındadır. Peki basketbol ilginizi çekiyor mu? Biraz geriye gidersek 1992’de Barcelona Olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verildiğini duymuş muydunuz?” ifadelerine yer verdi.

Hadi 20 Eylül ipucu sorusu cevabı; Dream team.

1992 AMERİKA OLİMPİYAT TAKIMI KADROSU

1992 Barcelona Olimpiyatlarında mücadele eden Amerikan Basketbol Takımı, Dream Team 1 lakabını almıştır. Kolej oyuncularından kurulan takımlarla son olimpiyatl oyunlarında altın madalyaya ulaşamayan ABD, NBA oyuncularını piyasaya sürme kararı almıştı. Takımda 1 tane kolej oyuncusu bulunması ve en az 2 tane beyaz basketbolcu yer alması gibi kısıtlamalar koyan ABD, Dream Team’de oynamış bir oyuncuya ikinci kez olimpiyatlara katılama hakkını vermeyeceğini duyurmuştu. Bu bağlamda kurulan kadro şu şekildeydi:

magic johnson

john stockton

michael jordan

clyde drexler

larry bird

chris mullin

scottie pippen

karl malone

charles barkley

christian laettner

patrick ewing

david robinson

SAYI KRALI CHARLES BARLEY OLDU

Tüm dünyada basketbol otoriteleri, Dream Team 1’i yenme senaryoları üretmeye çalışmıştır. Tüm bunlara rağmen Dream Team 1 olimpiyatlar boyunca bir tek bile mola almadan rahatlıkla şampiyonluğa ulaşmıştır. Turnuva bittiğinde takımın sayı kralı Charles Barkley, asist kralı Magic Johnson olmuştur..