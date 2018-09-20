Geir Bakke: Kaliteli ayaklar sonucu belirliyor

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 3-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Gakke, ilk yarıda istedikleri oyunu oynadıklarını söyleyerek, “İlk yarı istediğimiz gibiydi. Oyun planımız buna yönelikti. 3 ciddi pozisyon yakaladık. Beşiktaş'ın kalitesi bizden iyi olduğu için yakaladıklarını değerlendirdiler. Oyun kalitesi olarak istediğimizi verdiğimizi düşünüyoruz. Ama sonuçta kaliteli ayaklar sonucu belirliyor. İzleyenler keyifli vakit geçirmiştir. Mücadele ettik elimizden geleni yaptık” şeklinde konuştu.

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde kadrosunun yeterli olmayabileceğini söyleyen deneyimli teknik adam, “Maccabi Tel Aviv gibi takımlara karşı mücadele ettik ama Beşiktaş daha iyi bir ekip. İnanıyorum ki sonuna kadar gidecekler. Şampiyonlar Ligi için kadroları yeterli olmayabilir ancak UEFA Avrupa Ligi’nde sonuna kadar devam edecektir” açıklamasını yaptı.