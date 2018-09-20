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Galatasaray’dan ‘Galatasaray Adası’ açıklaması!
Galatasaray

Galatasaray’dan ‘Galatasaray Adası’ açıklaması!

İstanbul Boğazı'nın tek adası olan Kuruçeşme Adası'nın sahibiyle ilgili son sözü mahkeme söyledi.

20 Eylül 2018 17:09

Bora ERDİN / Galatasaray Adası olarak da bilinen adanın miras yoluyla sahipleri olduğunu iddia eden 5 ismin Maliye Hazinesi’ne karşı açtığı tazminat davasını mahkeme ‘aktif taraf sıfatı yokluğu’ gerekçesiyle reddetti.

Mahkemenin bu kararıyla üst kullanım hakkı Galatasaray Kulübü’nde olan adanın sahibinin Maliye Hazinesi olduğu tescillenmiş oldu.

“KULÜBÜ BAĞLAYAN BİR DURUM YOK”

Kararla ilgili Sözcü’ye konuşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay; Galatasaray Adası ile ilgili alınan kararın Galatasaray Kulübü'nü bağlayan bir karar olmadığını ifade etti.

Günay, “Galatasaray Adası ile ilgili verilen karar bugün verilmiş bir karar değil. Kulüp olarak bizi ilgilendiren bir durum yok. Bu Maliye ile o kısmın üzerinde hak iddia eden taraflar arasındaki bir karar” dedi.

20 Eylül 2018 Galatasaray Adası için yapılan tartışmalara son noktayı mahkeme koydu İstanbul Boğazı'nın tek adası olan Kuruçeşme Adası'nın sahibiyle ilgili son sözü mahkeme söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:12 | 20 Eylül 2018
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