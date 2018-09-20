Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda belli oldu! İşte, Fenerbahçe ilk 11…

Fenerbahçe Avrupa Ligi ilk maçında Dinamo Zagreb’e konuk oluyor. Hırvatistan’da oynanacak Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda merak konusu oldu. Fener Dinamo Zagreb maçı Bein Sports kanalında mı yayınlanacak merak ediliyordu. İşte, Bein Sports yayın akışı…

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

20 Eylül Perşembe günü saat 22:00’de başlayacak karşılaşmanın resmi yayın kanalı Bein Sports kanalı oldu. Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi maçlarını da karşılaşmanın başlamasına birkaç saat kala yayın haklarını alındı.

Bein Sports YAYIN AKIŞI

19:55 Beşiktaş Sarpsborg (Beinsports Haber, Bein Sports 1)

22:00 Dinamo Zagreb Fenerbahçe (Beinsports Haber, Bein Sports 1)

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇI İLK 11

Dinamo Zagbeb: Livakovic, Dani Olmo, Hajrovic, Gavranovic, Rrahmani, Gojak, Theophile-Catherine, Stojanovic, Sunjic, Dilaver, Orsic

Fenerbahçe: Harun, İsmail Köybaşı, Reyes, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Alper, Benzia, Aatif, Elif Elmas, Frey

FENERBAHÇE 223. MAÇINDA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa’da 223. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz’in Benfica takımıyla eşleşti.

Rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, seyircisi önündeki maçta 1-1 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elendi.

Benfica’ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 54 maça çıktı.

Avrupa arenasında 223. maçını Dinamo Zagreb’e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 95 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 328 gol gördü.

DİNAMO ZAGREB’İ TANIYALIM

Hırvatistan Ekibi Dinamo Zagreb, geçtiğimiz sezon Hırvat Ligi'ni Rijeka'nın 3 puan önünde lider olarak tamamladı. Zagreb, oynadığı 36 maçta 22 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etmeyi başardı. 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 4. Ön Eleme Turu'nda Skenderbeu'ya elenen Zagreb, bu sonuçla gruplara katılma şansını da kaybetti. Dinamo Zagreb'in geçtiğimiz sezon 15 golle en golcü ismi olan Soudani ise Nottingham Forest'e transfer oldu. Hırvat temsilcisinde Mario Gavranovic, şu ana kadar oynadığı 10 maçta 3 gol kaydetti. Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın başında bulunduğu Dinamo Zagreb, iç saha karşılaşmalarını 35 bin 123 kapasiteli Maksimir Stadyumu'nda oynuyor.