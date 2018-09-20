Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı…

Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçının kanalının halen belli olmaması taraftarları meraklandırıyor. Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi D grubu ilk maçında Dinamo Zagreb’e konuk olacağı karşılaşma hangi kanalda yayınlanacağı belli değil. Avrupa Ligi maçı hangi kanal yayınlayacak henüz belli olmadığı için yayın krizi devam ediyor. Avrupa kupaları tarihinde daha önce hiçbir Hırvat takımıyla eşleşmeyen Fenerbahçe Dinamo Zagreb karşısında kazanarak Avrupa Ligi’ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki karşılaşmanın en büyük merak konusu olan “UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda” sorusu yanıt buldu mu? İşte karşılaşmanın detayları…

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

20 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak karşılaşmanın resmi yayın kanalı henüz belli olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi maçlarını da karşılaşmanın başlamasına birkaç saat kala yayın haklarını alan kanalın açıklanması bekleniyor. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı açıklandığı andan itibaren haberimizin içerisinde yer alacak.

EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’ne C Grubu’ndan katılmıştı.

O dönem Fransa’nın Marsilya, Almanya’nın Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden AEL Limasol’un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus’un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti.

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Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya’nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı.

Çeyrek finalde İtalya’nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz’in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

Varlıkları ve sevgileriyle kulübümüzün kaderini değiştiren, yarınlara iz bırakan Fenerbahçeli Kadınlar… İyi ki varsınız! Gururla, saygıyla; “#DünyaFenerbahçeliKadınlarGünü'nüz” kutlu olsun https://t.co/SfrxmJBPRt pic.twitter.com/zC7rztYJPz — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 20 Eylül 2018

‘EN İYİ SKORU ALMAK İSTİYORUZ’

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak Fenerbahçe’nin teknik direktörü Phillip Cocu, “Elimizden gelenin en iyisini yaparak buradan alabileceğimiz en iyi skoru almak istiyoruz.” dedi. Cocu, maçın oynanacağı başkent Zagreb’deki Maksimir Stadı’nda sarı-lacivertli takımın futbolcularından Mehmet Topal ile basın toplantısı düzenledi.

Hollandalı teknik adam, yarın genç bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek, “Biraz daha tecrübeli olarak değerlendirebileceğimiz birkaç oyuncuları var. Teknik kapasitesi olan, yaratıcı ve iyi organize olan bir takımla karşılaşacağız.” diye konuştu.

Atiker Konyaspor galibiyetinin ardından bir sonraki maçı oynama konusunda sabırsız olduklarını kaydeden Cocu, “Özellikle öz güven açısından önemli bir karşılaşmayı geride bıraktık. Eminim daha da iyi bir karşılaşma çıkaracağız yarın akşam. Zor olacak, bunu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak buradan alabileceğimiz en iyi skoru almak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Dinamo Zagbeb: Zagorac, Leovac, Kevin, Emir, Ademi, Hajrovic, Gojak, Stojanovic, Olmo, Gavranovic, Orsic

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Reyes, İsmail, Jailson, Eljif, Benzia, Ayew, Aatif, Slimani (Frey)

FENERBAHÇE 223. MAÇINDA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 223. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.

Rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, seyircisi önündeki maçta 1-1 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 54 maça çıktı.

Avrupa arenasında 223. maçını Dinamo Zagreb'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 95 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 328 gol gördü.