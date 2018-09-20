Emre Can Ronaldo’nun atılmasından sonra yaptığı seksist yorum için özür diledi

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Valencia’yı deplasmanda 2-0 yenen Juventus’ta Cristiano Ronaldo, mücadelenin 29. dakikasında kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo’nun atıldığı pozisyonu yorumlayan Emre Can’ın seksist yorumu, tepkiye neden oldu. Cristiano Ronaldo’nun kırmızı kart görmesi ile ilgili “O pozisyon kırmızı kart mı olmalıydı? Saçına dokunduğu için mi? Biz kadın değiliz. Futbol oynuyoruz. Eğer bu tarz bir harekete kırmızı kart veriyorsanız, maçtaki her hangi bir faule de kırmızı kart vermeniz gerekir” demişti.

UEFA`dan Cristiano Ronaldo`ya soruşturma UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus formasıyla kırmızı kart gören Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında soruşturma açtığını duyurdu. İlgili Haberi Oku

Seksist açıklaması hakkında gelen sert tepkiler üzerine Emre Can, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Emre Can, seksist sözleri için özür diledi.

Emre Can’ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçen gece maçtan sonra yaptığım yorumlarla ilgili bir açıklama yapmak isterim. Cristiano Ronaldo’nun oyundan atılmasıyla ilgili açıklamam tepkilere neden oldu. Beni tanıyan herkes benim kadınlara ve eşitliğe yönelik saygımı bilir… Amacım, takımımızın oyununu etkileyen yanlış bir kararı eleştirmekti. Yaptığım yorumlar herhangi bir zarar verdiyse içtenlikle özür dilerim.”