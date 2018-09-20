Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçında ortalık karıştı!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaştı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarının başında bulduğu golle umutlandı. Ancak 2-1’in ardından üst üste yenilen goller, Fenerbahçe’nin bir anda 4-1 geriye düşmesine neden oldu. Dinamo Zagreb’in bulduğu dördüncü golün ardından Fenerbahçe’de moraller alt üst oldu. Karşılaşmanın 63. dakikasında yaşanan bir pozisyonda ise ortalık karıştı. Aatıf’a yapılan sert faul sonrası hakem serbest vuruş kararı verdi. Topu alan İsmail Köybaşı, koşarak Amer Gojak’ın üzerine yürüdü.

Fenerbahçe maçında büyük hata! `İsmail Köbayaşi` Maçı yayınlayan Hırvat rejisi, Dinamo Zagreb karşısında Fenerbahçe ilk 11'inde sahaya çıkan İsmail Köybaşı'nın soyadını birbirine karıştırdı. İlgili Haberi Oku

İkili arasında geçen sert ikili diyalog sonrası diğer futbolcular da olaya karıştı. Bir anda karışan orta sahada yuvalanan futbolcular arasında itiş kakış başladı. fenerbahçe’de Eljif Elmas ve İsmail Köybaşı’nın olay esnasında oldukça sinirli olduğu gözlendi. Ortalığın sakinleşmesini bekleyen maçın İngiliz hakemi Craig Pawson, İsmail Köybaşı ve Amer Gojak’a sarı kart gösterdi.