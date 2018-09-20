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Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçında ortalık karıştı!
Uefa Avrupa Ligi

Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçında ortalık karıştı!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynadığı maçın 63. dakikasında saha bir anda karıştı. Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb futbolcuları arasındaki gerginlik sonrası bir sarı kart çıktı.

20 Eylül 2018 23:37

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşılaştı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarının başında bulduğu golle umutlandı. Ancak 2-1’in ardından üst üste yenilen goller, Fenerbahçe’nin bir anda 4-1 geriye düşmesine neden oldu. Dinamo Zagreb’in bulduğu dördüncü golün ardından Fenerbahçe’de moraller alt üst oldu. Karşılaşmanın 63. dakikasında yaşanan bir pozisyonda ise ortalık karıştı. Aatıf’a yapılan sert faul sonrası hakem serbest vuruş kararı verdi. Topu alan İsmail Köybaşı, koşarak Amer Gojak’ın üzerine yürüdü.

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İkili arasında geçen sert ikili diyalog sonrası diğer futbolcular da olaya karıştı. Bir anda karışan orta sahada yuvalanan futbolcular arasında itiş kakış başladı. fenerbahçe’de Eljif Elmas ve İsmail Köybaşı’nın olay esnasında oldukça sinirli olduğu gözlendi. Ortalığın sakinleşmesini bekleyen maçın İngiliz hakemi Craig Pawson, İsmail Köybaşı ve Amer Gojak’a sarı kart gösterdi.

Son güncelleme 23:51 | 20 Eylül 2018
avrupa ligi Dinamo Zagreb Fenerbahçe uefa
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