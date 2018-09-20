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Cristiano Ronaldo’nun ailesinden sert tepki! ‘Utanın’
Şampiyonlar Ligi

Cristiano Ronaldo’nun ailesinden sert tepki! ‘Utanın’

Cristiano Ronaldo'nun ablası Katia Averio, Portekizli yıldızın kırmızı kart görmesine sert bir tepki gösterdi.

20 Eylül 2018 00:38

Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıkan ve karşılaşmanın 30. dakikasında kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo için ablasından tepki geldi.

Cristiano Ronaldo’nun ablası Katia Aveiro, Portekizli yıldıza haksızlık yapıldığını söyledi ve sert bir açıklama yaptı.

Katia Aveiro, “Utanın. Adalet yerini bulacak. Kardeşimi yerle bir etmek istiyorlar ama Tanrı her şeyi görüyor. Saygısızlık!” ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 11 kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, Şampyionlar Ligi’nde oynadığı 154 maçta ilk kez kırmızı kart gördü.

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Son güncelleme 06:59 | 20 Eylül 2018
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