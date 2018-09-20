CANLI YAYIN: Dinamo Zagreb Fenerbahçe maçı canlı izle! Fener’de UEFA maçında şok üstüne şok!

Fenerbahçe Dinamo Zagreb maçı ile UEFA Avrupa Ligi sahnesine çıkıyor. D Grubu ilk maçında Hırvatistan Ligi’nde 8 haftada aldığı 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 17 puanla lider olan Zagreb’i yenerek iyi bir başlangıç yapmak istiyor. UEFA Avrupa Ligi maçını kaçırmak istemeyen futbol severler ise “Fenerbahçe Dinamo Zagreb canlı yayın” aramaları yapıyor. İşte, Bein Sports Haber canlı yayın bağlantısı…

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE CANLI İZLE

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB CANLI ANLATIM

Fenerbahçe Zagreb maçında gol rakipten erken geldi. 16. dakikada Ivan Sunjic’in golü ile Zagreb Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. İlk golün 10 dakika sonra Zagreb Izet Hajrovic ile durumu 2-0 yaptı. Ceza sahasına giren Gavronavic, çok şık bir topuk pasıyla topu Hajrovic’le buluşturdu. Sert ve düzgün bir vuruş yapan eski Galatasaraylı Hajrovic, Dinamo Zagreb’i 2-0 öne geçirdi. 33. dakikada İsmail Köybaşı’nın çok iyi vurduğu serbest vuruşu Dinamo Zagreb kalecisi kornere çeldi. Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 yenik kapattı. Fenerbahçe ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Roman Neustädter’ın golü durumu 2-1’e taşıdı. İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal’ın hatasından faydalanan Olmo, içeride bomboş durumda olan Hajrovic’e çıkardı. Kendisinin 2., takımının 3. golünü atan Hajrovic, skoru 3-1’e getirdi. Dinamo Zagreb, Fenerbahçe karşısında skoru 4-1’e getirdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Olmo, çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

FENERBAHÇE DİNAMO ZAGREB MAÇI İLK 11

Dinamo Zagreb 11: Livakovic, Dani Olmo, Hajrovic, Gavranovic, Rrahmani, Gojak, Theophile-Catherine, Stojanovic, Sunjic, Dilaver, Orsic

Fenerbahçe 11: Harun, İsmail Köybaşı, Reyes, Neustadter, Şener, Mehmet Topal, Alper, Benzia, Aatif, Elif Elmas, Frey

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

20 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak karşılaşmanın resmi yayın kanalı Bein Sports kanalı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi maçlarını da karşılaşmanın başlamasına birkaç saat kala yayın haklarını alındı.

FENERBAHÇE 223. MAÇINDA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 223. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.

Rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, seyircisi önündeki maçta 1-1 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 54 maça çıktı.

Avrupa arenasında 223. maçını Dinamo Zagreb'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 222 karşılaşmada 81 galibiyet, 46 beraberlik alırken, 95 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 275 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 328 gol gördü.

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DİNAMO ZAGREB'İ TANIYALIM

Hırvatistan Ekibi Dinamo Zagreb, geçtiğimiz sezon Hırvat Ligi’ni Rijeka’nın 3 puan önünde lider olarak tamamladı. Zagreb, oynadığı 36 maçta 22 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etmeyi başardı. 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 4. Ön Eleme Turu’nda Skenderbeu’ya elenen Zagreb, bu sonuçla gruplara katılma şansını da kaybetti. Dinamo Zagreb’in geçtiğimiz sezon 15 golle en golcü ismi olan Soudani ise Nottingham Forest’e transfer oldu. Hırvat temsilcisinde Mario Gavranovic, şu ana kadar oynadığı 10 maçta 3 gol kaydetti. Hırvat teknik adam Nenad Bjelica’nın başında bulunduğu Dinamo Zagreb, iç saha karşılaşmalarını 35 bin 123 kapasiteli Maksimir Stadyumu’nda oynuyor.

FENERBAHÇE 223. AVRUPA MAÇINDA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 223. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.

Rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, seyircisi önündeki maçta 1-1 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda bugüne dek 54 maça çıktı.

EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı.

O dönem Fransa'nın Marsilya, Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti.

Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı.

Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

SON UEFA GRUBUNDA LİDER ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına en son katıldığı 2016-2017 sezonunda İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakarak, grubundan lider çıkmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

FENERBAHÇE UEFA KADROSU

UEFA’nın resmi internet sitesinde yer alan kadroda, Carlos Kameni, Berke Özer, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Roberto Soldado, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı.

Fenerbahçe’nin grup maçlarında oynatabileceği futbolcuların listesi şöyle:

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli

Orta saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı, Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe, Mathieu Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Eljif Elmas

Forvet: İslam Slimani, Michael Frey, Andre Ayew