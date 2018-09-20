CANLI YAYIN: Beşiktaş Sarpsborg maçı canlı izle! Beşiktaş canlı izle…

UEFA Avrupa Ligi’nde I grubunda yer alan Beşiktaş ilk maçında Norveç temsilcisi Sarpsborg’u Vodefone Park’ta misafir ediyor. İlk maçta seyircilerinin de desteği ile Sarpsborg’u devirmek isteyen Beşiktaş’ta Adriano forma giyemeyecek. Tribünlerin tamamen dolması beklenen maçta karşılaşmayı TV’de takip edecek taraftarlar ise “Beşiktaş Sarpsborg canlı yayın” aramaları yapıyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde BJK Sarpsborg Avrupa Ligi maçı için beIN Sports Haber ve beIN Sports 1 canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ SARPSBORG CANLI İZLE

BJK SARPSBORG CANLI ANLATIM

Maçta ilk ciddi atak 10. dakikada geldi. Sarpsborg tehlikeli gedi. Sağdan yerden gelen orta, ceza alanı önünde boş kalan Heintz’in önünde kaldı. Gelişine vuruşunu Karius tokatlayarak kornere çeldi. 14 dakikada kaleyi ceza sahası dışından karşısına alan Lensi’in sert şutu, defanstan sekti. 17. dakikada solda topu alan Gökhan Töre, seri hareketlerle rakibini geçip şut açısı aradı. Yerde kalınca topu kaybetti. 38. dakikada Beşiktaş rakibini dengesiz yakaladı. Ancak Gökhan Töre kendi koşu yoluna atılan topu kontrol edemeyince atak sona erdi. 43. dakikada Larin ceza alanı önünde topu aldı. Şut atacak gibi yapı derinlemesine pasını verdi. Topu Oğuzhan almadan savunma ayak koymayı başardı. İkinci yarı golle başladı. 51’de Babel skoru 1-0’a getirdi. İkinci yarı devam ediyor.

BEŞİKTAŞ SARPSBORG AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Sarpsborg UEFA Avrupa Lig maçı beIN Sports Haber ve beIN Sports 1’de yayınlanacak. Beşiktaş Sarpsborg UEFA maçı canlı ve şifresiz olarak verecek.

BEŞİKTAŞ SARPSBORG İLK 11

Beşiktaş: Karius, Caner, Pepe, Roco, Gökhan Gönül, Medel, Oğuzhan, Ljacic, Lens, Gökhan Töre, Larin

Sarpsborg: Vasyutin, Askar, Horn, Tamm, Thomassen, Lund-Nielsen, Zachariassen, Halvorsen, Heintz, Muhammed, Mortensen

Beşiktaşımızın UEFA Avrupa Ligi I Grubu Sarpsborg maçı kadrosu#Beşiktaş#UEL pic.twitter.com/Q2hcPfvRSM — Beşiktaş JK (@Besiktas) 20 Eylül 2018

BEŞİKTAŞ SARPSBORG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

20 Eylül Perşembe günü yani bugün saat 19:55’de başlayacak Beşiktaş Sarpsborg UEFA Avrupa Ligi maçı Bein Sports Haber ve Bein Sports 1 canlı yayınlayacak.

ADRIANO YOK

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Adriano, dizindeki ağrı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Sarpsborg maçında forma giyemeyecek.

2 gündür tedavisi süren tecrübeli futbolcu bu akşamki idmanda da yer almazken, maçta da sahada olamayacağı öğrenildi.

SARPSBORG NERENİN TAKIMI? İŞTE RAKİBİMİZ SARPSBORG

Sarpsborg 08 FF Norveç'in en üst düzey ligi olan Eliteserien'de mücadele etmekte olan futbol kulübüdür. 15 Ocak 2008'de kurulan takım maçlarını 6833 kapasiteli Sarpsborg Stadion'da oynuyor.

CANLI | Beşiktaş 0-0 Sarpsborg (İlk yarı sona erdi) | UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması heyecanı Beşiktaş Sarpsborg maçı ile başlıyor. Sürprize yer vermek istemeyen ve Avrupa macerasına galibiyetle başlamak isteyen siyah-beyazlılar Vodafone Park'ta sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlk yarı sona erdi. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ 221. MAÇINDA

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında yarın Norveç'in Sarpsborg ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 211. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 210 maçta rakiplerine 81 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 279 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü.

HEDEF 51. GALİBİYET

Siyah-Beyazlılar, Sarpsborg mücadelesiyle UEFA Avrupa Ligi'nde 109. kez sahada yer alacak. Adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar 108 maç yapan Kara Kartal; 50 galibiyet, 22 beraberlik ve 36 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 173 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 128 gol gördü.