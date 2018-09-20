MAÇ SONUCU | Teleset Mobilya Akhisarspor Krasnodar 0-1 | UEFA Avrupa Ligi

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Manisa'nın Akhisar ilçesi, tarihi bir maça tanıklık etti. Geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor, Avrupa'daki ilk maçında Rus misafirleri ağırladı. Sezon başında Galatasaray'ı yenip Süper Kupa'yı da kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, gruba iyi bir başlangıç için sahaya çıktı.