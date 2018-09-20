MAÇ SONUCU | Teleset Mobilya Akhisarspor Krasnodar 0-1 | UEFA Avrupa Ligi

1 UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında Krasnodar'a 1-0 yenildi. Tarihindeki ilk Avrupa kupası maçında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, 29. dakikada yediği gole karşılık veremeyince mücadeleden mağlup ayrıldı. Temsilcimiz, yakaladığı iki önemli pozisyonda direkleri geçemedi.
2 Manisa'nın Akhisar ilçesi, tarihi bir maça tanıklık etti. Geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor, Avrupa'daki ilk maçında Rus misafirleri ağırladı. Sezon başında Galatasaray'ı yenip Süper Kupa'yı da kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, gruba iyi bir başlangıç için sahaya çıktı.
3 Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları ile sevinen Teleset Mobilya Akhisarspor taraftarları, Krasnodar maçına yoğun ilgi gösterdi.
4 Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihi karşılaşmadan üç gün önce teknik direktör Safet Susic ile yolları ayırdı. Krasnodar maçına bu nedenle teknik direktörsüz ve sıkıntılı çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor, mücadelenin başında oyunun kontrolünü rakibine bıraktı. Temsilcimiz, tehlikeli pozisyonlar bulan Krasnodar karşısında ilk 15. dakikadan sonra dengeyi kurdu.
5 Bu anlarda rakip kalede etkili olan Teleset Mobilya Akhisarspor, 22. dakikada Seleznyov ile bulduğu pozisyonda gole çok yaklaştı. Ukraynalı golcünün şutunda direkten dönen top, tribünleri heyecanlandırdı
6 Bu pozisyondan dört dakika sonra Krasnodar, Claesson ile maçın ilk golünü buldu.
7 İlk yarıda gelen golden sonra savunmaya çekilen Krasnodar, hızlı hücumlarla etkili olmaya çalıştı. Teleset Mobilya Akhisarspor ise topa daha çok sahip olarak, Rus ekibi karşısında beraberlik golünü aramaya başladı.
8 Kurduğu baskı sonrası pozisyonlar bulmaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, Vrsajevic ile bir şutunun da direkten döndüğü pozisyonları bir türlü değerlendiremedi.
9 Büyük heyecana sahne olan maçın son anlarda tüm hatları ile saldıran Teleset Mobilya Akhisarspor, aradığı beraberlik golü fırsatını bir türlü bulamadı.
10 Savunmaya gömülen Krasnodar, 1-0'lık avantajını korumayı bildi. Temsilcimiz Teleset Mobilya Akhisarspor ise iki topunun direkten döndüğü maçı tek golle kaybetti.
11 Gruptaki diğer müsabakada ise Sevilla, İspanya'da konuk ettiği Belçika temsilcisi Standard Liege'yi 5-1 mağlup etti.
12 Akhisarspor, gruptaki ikinci maçında 4 Ekim Perşembe günü Belçika'da Standard Liege ile karşılaşacak.
13 Karşılaşmanın önemli anları:
14 9. dakikada Gazinski'nin pasıyla topla ceza sahasında buluşan Ari'nin kaleci Fatih'in üzerinde aşırdığı top, yandan dışarı çıktı.
15 22. dakikada sağ kanattan Vrsajevic'in ortasında ceza alanı içinde topu kontrol eden Seleznov'un vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü, araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
16 26. dakikada Krasnodar, Claesson ile öne geçti. Kabore'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Claesson'un çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
17 42. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ortasında topa iyi yükselen Seleznov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
18 58. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Josue'nin pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Güray'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.
19 64. dakikada Krasnodar ceza alanında oluşan karambolün ardından ceza alanı dışında topla buluşan Vrsajevic'in sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
20 86. dakikada Güray'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Kısa'nın sert vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.