MAÇ SONUCU | Dinamo Zagreb Fenerbahçe 4-1 (UEFA Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Avrupa sahnesine kötü bir başlangıç yaptı… D grubundaki ilk maçından iyi bir sonuçla ayrılmak isteyen Cocu yönetimindeki Fenerbahçe Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb önünden eli boş döndü.

16.dakikada Sunjic’in golüyle geriye düşen temsilcimiz, 27’de eski Galatasaraylı Hajrovic’in ağlara gönderdiği topla 2 farklı geriye düştü. İkinci yarıya Neustadter’in kafa golüyle umutlanarak başlayan Fenerbahçe’de üst üste yapılan bireysel hatalar maçı bambaşka bir noktaya getirdi.

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57’de İsmail ve Mehmet Topal’ın savunmada birbiriyle çarpışmasının ardından topu önünde bulan Hajrovic bir gol daha atarak durumu 3-1’e getirdi. Sarı lacivertliler o golün şokunu üstünden atamadan 3 dakika sonra Dani Olmo’nun şık vuruşuyla yeniden 3 farklı geriye düştü. Kalan dakikalarda Cocu’nun Barış, Jailson ve Slimani hamleleri de işe yaramayınca Fenerbahçe sahadan üzücü bir mağlubiyetle ayrıldı.

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