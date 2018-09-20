UEFA Avrupa Ligi’nde yayın krizi çözüldü! İşte üç maçımızın yayınlanacağı kanallar!

UEFA Avrupa Ligi’nde üç temsilcimiz bu gece sahneye çıkmaya hazırlanırken bu sezon sıklıkla şahit olduğumuz yayın krizi bu maçlar öncesinde de yaşandı. Beşiktaş’ın Sarpsborg’u konuk edeceği, Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb deplasmanına gideceği ve Akhisarspor’un da Krasnodar’ı ağırlayacağı akşamda üç maçın da yayıncısı maçlara kısa bir süre kala açıklandı.

Bu sezon grup aşamasından itibaren Avrupa maçlarını yayınlayacak olan Bein Sports, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı konuk ettiği maçı yayınlayacağını da karşılaşmaya saatler kala açıklamıştı.

İşte maçlar ve kanallar:

19.55: Beşiktaş – Sarpsborg / Bein Sports Haber ve HD1 (Şifresiz)

19.55: Akhisarspor – Krasnodar / Bein Sports HD2 (Şifresiz)

22.00: Dinamo Zagreb – Fenerbahçe / Bein Sports Haber ve HD1 (Şifresiz)

Ülkemizde yaşanan hızlı kur değişimlerinin yayın bedellerini etkilediği ve soruna yol açtığı düşünülürken, sosyal medyada üç takımın da taraftarları ve futbolseverler yaşanan yayın krizi durumuna tepki gösterdi.

Bilindiği üzere bu sezon Milli Takım’ın Rusya maçı öncesinde ve LASK Linz – Beşiktaş maçında yayın krizi yaşanmış ve son anda çözülmüş; Burnley – Başakşehir mücadelesi ise hem Türkiye’de, hem de İngiltere’de hiçbir kanaldan yayınlanmamıştı.

Yine yayın krizi! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan yayın krizinin bir benzeri Avrupa Ligi için yaşanıyor. Fenerbahçe Beşiktaş Avrupa Ligi maçı kanalı karşılaşmaların başlamasına saatler kalmasına rağmen henüz belli olmadı. Avrupa Ligi maçı hangi kanalda merak eden futbol severler TRT Spor yayın akışını araştırıyor. İlgili Haberi Oku