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Beşiktaş ‘iflas’ söylentilerini yalanladı
Beşiktaş

Beşiktaş ‘iflas’ söylentilerini yalanladı

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya üzerinden yayınlanan, BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş. hakkında konkordato veya iflas talebinde bulunulduğu şeklindeki haberleri yalanladı

20 Eylül 2018 12:15

Resmi sitede yapılan açıklama şöyle;

“Son zamanlarda sosyal medya üzerinden listeler yayınlanarak BJK Beşiktaş İnşaat ve Ticaret A.Ş. hakkında konkordato veya iflas talebinde bulunulduğu şeklinde asılsız haberler yer almaktadır. Şirketimiz hakkındaki iddiaların herhangi bir gerçekliği bulunmamakta olup, şu anda şirketimiz aleyhine devam etmekte olan herhangi bir iflas, konkordato talepli dava veya iflas yoluyla icra takibi bulunmamaktadır.

Saygılarımızla tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.

Beşiktaş JK ”

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Son güncelleme 12:17 | 20 Eylül 2018
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