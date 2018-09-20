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Beşiktaş’ta savunma tersine çalışıyor!
Uefa Avrupa Ligi

Beşiktaş’ta savunma tersine çalışıyor!

Beşiktaş’ta savunma oyuncuları golcülere nazire yapıyor. Roco’nun Sarpsborg ağlarına gönderdiği golle savunma oyuncuları toplamda 9 gole ulaştı. Siyah-beyazlıların ligde ise gol yemediği maç yok!

20 Eylül 2018 22:34

Beşiktaş'ta savunma oyuncuları golcüleri geçti. Bu sezon Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynanan karşılaşmalarda defansta forma giyen isimler tam 9 gol attı. Pepe 5, Gökhan Gönül 2, Caner Erkin ve Roco 1'er golle takımın skor yüküne katkıda bulunurken, defansta forma giyen isimler lig maçlarında kaleyi koruyamadı.

Bu sezon forvette forma giyen isimlerden Larin 3, Vagner Love da 1 kez gol sevinci yaşarken, savunma oyuncuları, hücumcuları 2'ye katladı. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 7. maçına çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 5. galibiyetini alırken 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etmişti.

Bu karşılaşmalarda rakip kaleye 15 gol atan Kara Kartal, kalesinde ise yalnızca 4 gol gördü. Beşiktaş'ın savunmadaki etkili oyunu lige ise yansımadı. Ligde 5 hafta geride kalırken, siyah-beyazlılar 5 maçın tamamında kalesinde gol gördü. Bu sezon Beşiktaş'ta savunma oyuncuları, rakip filelere 9 gol bırakırken, lig maçlarında kaleyi koruyamadı. Sarpsborg’a karşı da 90+3’te yenilen golden sonra maçta başarılı bir performans gösteren Loris Karius da oldukça sinirlendi. 20 Eylül 2018 MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-1 Sarpsborg | UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması heyecanı Beşiktaş Sarpsborg maçı ile başladı. Beşiktaş, Norveç temsilcisi konuğunu 3-1'lik skorla mağlup ederek grup aşamasına galibiyetle başladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:34 | 20 Eylül 2018
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