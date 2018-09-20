MAÇ SONUCU | Beşiktaş 3-1 Sarpsborg | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Beşiktaş, Norveç temsilcisi Sarpsborg’u konuk etti. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi’nde grup macerasına galibiyetle başladı ve Norveç ekibini zorlu müsabakada 3-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu sezon Avrupa Ligi’nin iddialı ekipleri arasında yer alan temsilcimiz Beşiktaş’ta ikinci yarıda oyuna giren Ryan Babel, 51’de Cyle Larin’in pasında çok şık bir aşırtma vuruşla temsilcimizi öne geçirdi. 69’da ise yeni transfer Adem Ljajic’in ortasında Enzo Roco kafa vuruşuyla durumu 2-0’a getirdi. Son gol ise Jeremain Lens’ten geldi. 82’de Oğuzhan Özyakup’un asistinde Hollandalı yıldız durumu 3-0 yaptı.

Sarpsborg’un tek golü 90+3’te Zachariassen’den geldi.

Güneş’in tercihi Larin!

İspanyol forvet Alvaro Negredo’nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr’a transferinin ardından siyah-beyazlı takımda hangi oyuncunun forvet hattında forma giyeceği merak konusu oldu. Beşiktaş’ın UEFA kadrosunda Vagner Love, Cyle Larin ve Mustafa Pektemek bulunurken Şenol Güneş 11’de Cyle Larin’e yer verdi.

I Grubu’nun diğer maçında ise Genk konuğu Malmö’yü 2-0 yendi. 4 Ekim’de oynanacak ikinci maçlarda Beşiktaş, Malmö’ye; Genk ise Sarpsborg’a konuk olacak.

BEŞİKTAŞ – SARPSBORG

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Tamas Bognar

SAAT: 19.55

YAYIN: Bein Sports Haber ve HD1

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Pepe, Roco, Caner, Oğuzhan, Medel, Lens, Ljajic, Gökhan Töre, Larin

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

SARPSBORG: Vasyutin, Askar, Horn, Tamm, Thomassen, Lund-Nielsen, Zachariassen, Halvorsen, Heintz, Muhammed, Mortensen

TEKNİK DİREKTÖR: Geir Bakke

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