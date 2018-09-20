Beşiktaş Sarpsborg maçı kanalı belli oldu mu? Beşiktaş Sarpsborg maçı ilk 11…

Beşiktaş Avrupa Ligi ilk maçı için Sarpsborg’u ağırlıyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeye taraftarlar ise “Beşiktaş Sarpsborg maçı hangi kanalda, saat kaçta?” sorusunun yanıtını arıyor. Adı çok duyulmamış bir kulüp olan Sarpsborg’un nerenin takımı olduğu ve geçmişi de merak ediliyor. İşte, BJK Sarpsborg UEFA Avrupa Ligi maçı detayları…

BEŞİKTAŞ SARPSBORG MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

20 Eylül Perşembe günü yani bugün saat 19:55'de başlayacak mücadele Bein Sports Haber ve Bein Sports 1 canlı yayınlayacak.

SARPSBORG NERENİN TAKIMI? İŞTE RAKİBİMİZ SARPSBORG

Sarpsborg 08 FF Norveç’in en üst düzey ligi olan Eliteserien’de mücadele etmekte olan futbol kulübüdür. 15 Ocak 2008’de kurulan takım maçlarını 6833 kapasiteli Sarpsborg Stadion’da oynuyor.

ADRIANO YOK

Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Adriano, dizindeki ağrı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Sarpsborg maçında forma giyemeyecek.

2 gündür tedavisi süren tecrübeli futbolcu bu akşamki idmanda da yer almazken, maçta da sahada olamayacağı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ SARPSBORG İLK 11

Beşiktaş: Karius, Caner, Pepe, Roco, Gökhan Gönül, Medel, Oğuzhan, Ljacic, Lens, Gökhan Töre, Larin

Sarpsborg: Vasyutin, Askar, Horn, Tamm, Thomassen, Lund-Nielsen, Zachariassen, Halvorsen, Heintz, Muhammed, Mortensen