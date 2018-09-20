Bein Sports frekans ayarı! Avrupa Ligi maçları şifresiz izlemek için…

Fenerbahçe Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam beIN SPORTS Haber'den şifresiz yayınlanacak. Futbol severler ise artık başka bir konu olan, Bein Sports frekans bilgileri merak konusu oldu. Haberimizin içerisinde Bein Sports 4A frekans ayarları, Bein Sport Tivibuda kaçıncı kanalda, Bein Sport Digiturk kaçıncı kanalda sorularını yanıtı yer alıyor.

BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

Turksat4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

BEİN SPORTS DİGİTURK'TE KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.

Not: beIN Sports Haber Tivibu ve D-Smart platformlarında bulunmuyor…

DİNAMO ZAGREB FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

20 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak karşılaşmanın resmi yayın kanalı Bein Sports kanalı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde olduğu gibi UEFA Avrupa Ligi maçlarını da karşılaşmanın başlamasına birkaç saat kala yayın haklarını alındı.