SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Kayıp Sedanur’un cansız bedeni bulundu
Avrupa devleri Eljif Elmas için geliyor!
Fenerbahçe

Avrupa devleri Eljif Elmas için geliyor!

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas, Borussia Dortmund ve Manchester City’nin radarına girdi.

20 Eylül 2018 11:17

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas gösterdiği performansla her geçen gün takımların ilgisini daha fazla çekiyor.

Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvatistan'da Dinamo Zagreb ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekipte Eljif Elmas, Borussia Dortmund ve Manchester City'nin takibinde olacak.

18 yaşındaki futbolcu geçen sezon fazla forma şansı bulamasa da bu sezon forma giydiği her maçta gösterdiği performansla herkesi etkilerken, Avrupa kulüplerininde radarına girdi.

Makedon futbolcu, bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertli formayı giydiği 5 müsabakada 1 gol kaydetti.

20 Eylül 2018 Fenerbahçe`de Phillip Cocu`nun Mathieu Valbuena kararı! Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mathieu Valbuena, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Dinamo Zagreb maçının kadrosuna alınmadı ve İstanbul'da kaldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:17 | 20 Eylül 2018
eljif elmas Fenerbahçe
GÜNÜN MAÇLARI
Antalyaspor
Yarın - 19:00
-
Sivasspor
Kasimpasa S.K.
Yarın - 16:00
-
Alanyaspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor