UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu | Liverpool 3-2 Paris Saint Germain

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında turnuvanın iki dev ekibi karşı karşıya geldi. Liverpool’un Paris Saint-Germain’i konuk ettiği karşılaşmada Kırmızılar, 2-0 öne geçti, üstünlüğünü koruyamadı skor 2-2’ye geldi ancak son sözü 90+1’de Roberto Firmino söyledi ve Liverpool, Cüneyt Çakır’ın yönettiği muhteşem maçı 3-2 kazandı.

Jürgen Klopp’un öğrencileri 30’da Daniel Sturridge ve 36’da penaltıdan James Milner’ın attığı gollerle 2-0 öne geçti, 40’ta Thomas Meunier’in golüyle umutlanan PSG, Liverpool’un baskılı oyununa rağmen 83’te Kylian Mbappe’nin attığı gol ile skoru eşitlemeyi başardı.

72’de Daniel Sturridge’in yerine oyuna giren Brezilyalı golcü Roberto Firmino, 90+1’de skoru belirledi ve üç puanı ev sahibine getirdi. Gruptaki diğer maçta Kızılyıldız, konuğu Napoli ile 0-0 berabere kaldı. Grubun ikinci maçlarında 3 Ekim’de PSG, Kızılyıldız’ı ağırlayacak. Liverpool ise Napoli’ye konuk olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu | Inter 2-1 Tottenham Hotspur Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu ilk maçında Inter, konuğu Tottenham Hotspur'u 2-1'le geçti. 53'te 1-0 geri düşen ev sahibi, 90+2'de Matias Vecino'nun golüyle geri dönüşe imza attı ve üç puanı elde etti. İlgili Haberi Oku