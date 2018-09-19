Trabzonspor, Burak Yılmaz’ı arıyor

Spor Toto Süper Lig’de ilk 5 haftada 7 puan toplayan Trabzonspor, Burak Yılmaz’ı aradı. Bordo-mavili takım, bu sezon oynadığı 5 lig maçında 9 gol kaydederken, sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Burak Yılmaz’ın yokluğunu hissetti. Yeni sezon öncesi yurt dışı kampından kasıklarındaki sakatlık nedeniyle ayrılaran ve ameliyat edilen Burak Yılmaz, geçen sezonunun ilk 6 haftasında forma giydiği 5 maçta 7 golle takımının skor yükünü çekmişti. Burak Yılmaz, geçen sezon Trabzonspor’un sahasında 2-1 galip geldiği Atiker Konyaspor, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Medipol Başakşehir ve kendi evinde 4-3 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor maçlarında 2’şer, İstanbul’da Fenerbahçe ile yapılan maçta 1 gol kaydetti.

Rodallega, 3 gol attı

Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın yokluğunda forma giyen Hugo Rodallega ise ilk 5 haftada 3 kez rakip fileleri havalandırdı. Rodallega, bordo-mavili takımın 3-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçında 2, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı MKE Ankaragücü maçında da 1 gol attı. Kolombiyalı oyuncu, ligin ilk 5 haftasında 3 maçı boş geçerken 2’sinde rakip kaleye gol gönderdi.

25 maçta 23 gol kaydetmişti

Burak Yılmaz, geçen sezon 25 lig maçında 23 gol kaydederek takımının en golcü oyuncusu olmuştu. Bordo-mavili futbolcu, bu sezon ise sakatlığı nedeniyle ilk 5 haftanın sadece Demir Grup Sivasspor maçında 26 dakika görev alabildi. Özellikle 1-0 mağlup olunan Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası Burak Yılmaz’ın ne zaman sahalara döneceği merak edilirken, takımla çalışmalara katılan futbolcunun hafta sonu Göztepe maçında kadroda yer alması bekleniyor.