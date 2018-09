Şenol Güneş: ‘Başkanla beni karşı karşıya getirmek isteyenler var’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculardan Cyle Larin, Sarpsborg maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı.

Şenol Güneş, maç ile ilgili konuşurken; “Grubun ilk maçını kendi sahamızda oynayacağız, hedefimiz bu gruptan çıkmak. Yarın da iyi futbol oynamak istiyoruz, rakibimiz 4-4-2’yi iyi oynuyor, oyun disiplini çok iyi, kontraya da çıkıyorlar. Bütün bunları düşünerek yarına hazırlandık, rakibimiz 4 turu geçti, biz de 3 turu geçtik. Sarpsborg ilginç bir takım, sürprizler yaptı, futbol anlayışı olarak da iyi bir takım. Ciddiyeti elden bırakmadan mücadele etmek zorundayız, kadro olarak buna müsait durumda” dedi.

“BAŞKANLA KARŞILAŞTIRMAK İSTEYENLER VAR”

Negredo’nun ayrılığı ile ilgili konuşan deneyimli hoca, “Karakter olarak, insan olarak iyi futbolcuydu Negredo. Bir futbolcumuz daha gitse olabilir. Arkadaşlarımız ne düşünür bilmiyorum. Negredo ile oyuncu olarak sıkıntımız yoktu ancak şartlarımız belliydi, daha önce konuşulmuştu, şimdi gitti. Gidenin arkasından mazaret aramak durumunda değiliz. Eğer bir forvet daha alsaydık, mevcut ekonomik durumumuzu sarsardı. Bu söylediklerimiz başka yere çekenler, başkanla beni karşı karşıya getirmek isteyenler var, o yüzden bu konuda konuşmayacağım. Negredo iyi bir oyuncuydu ancak elimizdekiler de iyi oyuncular” diye konuştu.

“ELİMİZDEKİ HER OYUNCU DEĞERLİ”

Rotasyon sorusuna cevap veren Şenol Güneş, “Oynayan futbolcularmız içerisinde zaman zaman dinlenme ihtiyacı olanlar var, rakibin durumuna göre rotasyon kararı gelebilir. Bizim elimizde olan her oyuncu değerlidir. Sarpsborg sürpriz bir takım, Östersunds’u da biliyorsunuz. Bu tarz takımlar kapalı kutu ve Avrupa’da ses getirmek istiyorlar. Biz bunları biliyoruz, oyuncularımızla paylaşıyoruz. Temkinli olmalıyız, ciddiyeti elden bırakmamalıyız. Şartlar ne olursa olsun en iyisini oynayıp kazanmak istiyoruz” cevabını verdi.

“HERKES ELİNDEN GELENİ YAPACAK”

Forvetteki oyuncular için görüşleri sorulan tecrübeli antrenör, “Herkesin durumu nasılsa bizim de durumumuz o şekilde. Mustafa Pektemek de gidip gitmeme konusunda gündeme geldi, Vagner Love da o şekilde. Hiç gündemde olmayan bir futbolcunun da gitmesi gündemde olabilir. Vagner, Mustafa, Larin, Güven ve forvet bölgesinde Babel de düşünülüyor. Bir çok arayış var. Mustafa ve Vagner’in tartışma durumu biraz rahatsız ediyor. Vagner verimsiz oldu, Musatafa ise çalışma konusunda kendisini biraz bıraktı, ancak toparlayacak. Her iki futbolcumuz da çalışacak ve elinden geleni yapacak, biz buna inanıyoruz. Kendini bırakmak olmak, herkes işini yapacak ve o zaman da herkese şans gelecek” yorumunu yaptı.

“Vagner Love iyi çalışıyor ama üretkenliği yok. Top kayıpları fazla. Ligde daha önce 30 gol attı ama herhalde kotasını doldurdu orada. (Gülerek)”

“BABEL’İ DE FORVETTE DÜŞÜNEBİLİRİZ”

Kadro seçimi için konuşan Şenol Güneş, “Babel’i forvette de düşünüyoruz ancak sola alışık olduğu bazı sıkıntılar oluyor. Gidenleri artık unuttuk, şimdi eldekileri düşüneceğiz. Teknik olarak bana soracak olursanız, yeni bir oyuncu almak bizim için sorun olacaktı. Hala da bizim elimizde fazlalık var. Larin oynadığı zaman Mustafa, Güven, Vagner kenarda kalacak.” şeklinde belirtti.

FİKRET ORMAN İLE PROBLEMİ VAR MI?

Yapılan yorumlara isyan eden hoca, “Bazı konularda susuyorum, susuyor diyorlar, kabullendi diyorlar. Dostoyevski’nin bir sözü vardır. Her şeyi anlıyorum. Bu yüzden öleceğim.Benim kimseyle kavgam yok. Başkan diyor zemine bahane bulmayalım, ben zaten bahane bulmuyorum, tespit yapıyorum. Antrenman sahasına girdik, zemin yine bozuk, top sekmiyor. Bunlar eksiklikler. Biz ne hakeme ne zemine bir bahane bulduk, eksikliklerimizi söyledik. Beşiktaş’ı karıştırmak isteyenlerin sığ yorumları. Ben fikirlerimi söylüyorum, her yerde söylüyorum. Sahanın bozukluğu sadece bizimle ilgili değil, herkesle ilgili sorunlar. Futbol güzel ortamda oynansın, bizim derdimiz bu. Oyuncularımızı zaten her maçtan sonra eleştiriyoruz. Sözlerim başka yerlere gidecek yine, üzülüyorum. Rakiplerin maçlarına bakıyorum, sahalar güzelse verim de oluyor. Bugün en iyisi varken eksik yapılanları söylüyorum, bunda bir şey yok ki.” dedi.

“TALISCA DA LJACİC GİBİYDİ”

Ljacic için görüşleri sorulan Güneş, “Adem Ljajic çok yetenekli bir futbolcu, antrenmanda çalışıyor ancak daha fazla oyunun içerisinde olduğu zaman daha üst düzeyde bir futbolcu olacağını düşünüyorum, eksikliği orada. Talisca ilk geldiği zaman da böyleydi ancak çalışınca oluyor. Ljajic ne zaman oyun sistemine adapte olur? Bunun zamanı yok, böyle bir şey diyemeyiz. Oyuncu takımın bir parçasıdır, iyi oyuncu her iki yönü de iyi oynar. Bizim geride kalan 5 maçımıza baktığımız zaman en fazla pozisyona giren biziz, bu konuda sıkıntımız yok ama en fazla pozisyon da veren biziz. 7 kişi varken gol yiyoruz savunmada.” cevabını verdi.

Karius ile Fabri’yi karşılaştırması istenen güneş, “Elimde Fabri mi, Karius nu? Şu anda elimde Karius var, Karius’u oynatırım. Karius 2 maçta 2 gol yedi, hatası o. Karius gol yemezse en iyi kaleci o” diyerek sözlerini noktaladı.

LARIN: “BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM”

Beşiktaş’ın Kanadalı futbolcusu Larin; “Çok önemli bir maça çıkacağız, takım olarak savaşıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Kendimi hazır hissediyorum, teknik direktörümüz beni oynatmaya karar verdiği zaman sahaya çıkıp elimden geleni yapmak ve goller atmak istiyorum. Sahaya çıktığım zaman üzerimde bir baskı yok, rahat davranmaya çalışıyorum. Baskı değil ama motivasyon. Kaliteye inanıyorum ve benim etrafımda da kaliteli oyuncular var. Forvet bölgesinde alternatiflerimiz var ve bu benim için bir baskı değil, aksine motivasyon. Her antrenmanda ekstra çalışmalar yapıyorum. Beşiktaş’taki uyum sürecim tamamlandı, İstanbul’da yaşamaktan mutluyum ve geldiğim ilk günden bu yana etrafımdaki tüm insanlar bana çok iyi davrandı, burada olduğum için mutluyum” dedi.

