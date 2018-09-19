Oğulcan Çağlayan’ın “vefa” sezonu

Oğulcan Çağlayan: “İnşallah sezon sonunda camia ve takımın hedefi olan kupayı Gaziantep’e getirip, yeniden Süper Lig’e çıkacağız” “Benim Türk futboluna kazandırılmamdaki etkenlerden birisi Gaziantep. İlk Süper Lig maçına burada çıktım ve ilk golümü de bu kentte attım. İnşallah Gaziantep şehrinin Süper Lig’e çıkmasına yardımcı olarak Gaziantep’e borcumu ödemiş olurum”

Transfer sezonunun son gününde Çaykur Rizespor’dan kiralık olarak Gazişehir Gaziantep’e transfer olan Oğulcan Çağlayan, sezon sonunda şampiyonluk yaşayıp, kariyerinde farklı bir yere sahip olan Gaziantep’e vefa borcunu ödemek istiyor. Oğulcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazişehir Gaziantep’e gelirken 2 hedefinin olduğunu dile getirdi. Kendi performansını yukarıya çekerken, Gaziantep ekibinin de hedefine ulaşmasına katkı sağlamak için transferine onay verdiğini anlatan 22 yaşındaki Oğulcan Çağlayan, Gaziantep şehrinin kendi kariyerinde farklı bir yeri olduğunu ifade etti. Daha önce Gaziantepspor forması terleten ve ilk Süper Lig maçına Gaziantep’te çıkan Oğulcan, şöyle konuştu: “İnşallah sezon sonunda camia ve takımın hedefi olan kupayı Gaziantep’e getirip, yeniden Süper Lig’e çıkacağız. Ümit ediyorum bunu başaracağız. Benim Türk futboluna kazandırılmamdaki etkenlerden birisi Gaziantep. İlk Süper Lig maçına burada çıktım ve ilk golümü de bu kentte attım. İnşallah Gaziantep şehrinin Süper Lig’e çıkmasına yardımcı olarak Gaziantep’e borcumu ödemiş olurum. ” Yeni takımında iyi bir arkadaşlık ortamının olduğunu ve sıkı çalıştıklarını aktaran genç oyuncu, hedefe ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

“Fırsatı iyi değerlendirdim”

Oğulcan Çağlayan, geçen hafta 1-0 kazandıkları Altınordu karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep formasıyla ilk maçına çıktığını hatırlattı. Hem kendi adına hem de takımı için önemli bir maçı galibiyetle geride bıraktıkları için mutlu olduğunu dile getiren Oğulcan, “İyi bir başlangıç yapabilmem için iyi bir fırsattı. Şükürler olsun ben de bu fırsatı iyi değerlendirdim.” ifadelerini kullandı.

“Rakipler kapanıyor”

Forvet mevkisinde de oynayabilen genç oyuncu, geçen sezon Çaykur Rizespor ile şampiyonluk yaşadığını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Geçen hafta Altınordu’ya son dakikada gol atarak galibiyet aldık. Bundan sonra da böyle şeyleri çok yaşayacağımızı düşünüyorum. Hedef takım olunca rakipler kapanıyor, zaman geçiriyorlar, oyuncular düşüp yerden kalkmıyor. Geçen sezon da bunları yaşardık. Ama biz galibiyetler alarak yolumuza devam edeceğiz. Biz sahada konuşacağız. Aksinin de çok fazla önemi yok zaten.”