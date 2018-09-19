Neden olmasın?

FATİH Terim, Ali Sami Yen'de R. Madrid karşısında 6-1'lik yenilgi alınca görevinden ayrılmıştı. O gün, bugün Avrupa Aslanı'nın sesi, soluğu kesilmişti. 5 yıl sonra daha hırslı dönen Terim, L.Moskova karşısında Devler Ligi'ne harika bir dönüş yaptı. Konu Şampiyonlar Ligi olunca G.Saray bambaşka bir takım oluyor. Zaten sarı-kırmızılı oyuncuların içinde var olan cesaret ve kararlılık zafer için yeterliydi. Ne kadar da özlemişiz böylesine galibiyetleri.

İlk 15 dakika ve son 30 dakika da olsa saldıran, rakibi ısıran, sahayı dar eden futbolu izledik. Bir an için 2000'li yıllara döndüm. Neden olmasın?

İLK YARI BİTMELİYDİ

‘Rüzgârın oğlu' Rodrigues; gol atıyor, rakibi bunaltıyor, topu alıp gidiyor ve pozisyonlara giriyor. Fernando'ya nazar değmesin, yerinde müdahaleleri, arkadaşlarını yönlendirmesi takdire değer. G.Saray, Serdar ile ikinci gole bile yaklaştı. Esasında L.Moskova'yı böyle yakalamışken daha ilk yarıda işi bitirmesi gerekiyordu G.Saray'ın. Muslera'yı geçen toplarda biraz da şansın yardımıyla gol olmadı. İlk yarıda baskıyı yiyen ancak gol yemeyen G.Saray, son yarım saatte oyunun kontrolünü tekrar eline aldı. Golcü yok diye eleştiriyorduk ama Eren'in duran toptan attığı nefis golü izleyince alkışlamaktan başka çaremiz kalmadı. Bunları söylemeden geçemeyeceğim.

G.Saray çok pozisyon veriyor. Özellikle gol sonrası takım savunmasında zaaflar, saha içi dağılımı, geriye yaslanma, oyunu kendi sahasında kabul etme gibi sıkıntılar göze çarpıyor. Porto ve Schalke, L.Moskova'dan daha iyi takımlar. Bir galibiyet göz boyamamalı. Höwedes, Farfan, Corluka, Fernandes gibi isimler tecrübeleri ile ön plana çıktı. Türk takımlarına ters gelen Hakem Gianluca Rocchi takdir haklarını sarı-kırmızılılar lehine kullandı ama Corluka'nın, Linnes'e yaptığı harekete sarı göstererek düşük not aldı.

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