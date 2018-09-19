Mehmet Demirkol: Yaptığı kabul edilemez, herhalde oksijen gitmedi

beIN Sports Haber’de Galatasaray’ın Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yendiği dev zaferi yorumlayan Mehmet Demirkol, kırmızı kart gören N’Diaye’yi eleştirdi ve ‘yaptığı kabul edilemez, herhalde oksijen yetmedi’ ifadelerini kullandı. İşte Demirkol’un açıklamalarından satır başları…

‘HİÇBİR TAKIM ÖNDE BASMIYOR’

“Fatih Hoca, Şampiyonlar Ligi’ni çok istiyor. Yedek kulübesi de çok mutlu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çok mutlu ve heyecanlı. Şampiyonlar Ligi’nde hiçbir takım bu kadar önde basmıyor. Galatasaray riskleri göze alarak çok hızlı başladı. 1 gol attı, 2’yi de atabilirdi. Ama 20-45 arasındaki oyunda şans var biraz ve Serdar’ın oyununu beğendim. Donk ve Muslera da çok iyiydi. İkinci yarı Nagatomo da ortaya çıktı.”

”YAPTIĞI KABUL EDİLEMEZ”

”N’Diaye’nin yaptığı kabul edilemez bir iş. Herhalde oksijen gitmedi. Bırak gitsin abi. Porto maçını ne yapacağız? O kadar gereksiz ki… O kadar kaleye uzak ki… N’Diaye yetişir orada. Ne gerek var orada final hareketi yapmaya. Karşındaki büyük bir sprinter değil ki. Ayakta kal. Herhalde oksijen gitmiyor.

N’Diaye ilk 20-25 dakika seyrederken şunu düşündüm. Ya bu çocuk maçın devre arasında bitecek. Ya da ligin devre arasında büyük bir takıma gider. Biraz daha iyi düşünerek hareket etmesi lazım. Bu kabul edilebilir şey değil. Porto maçında en lazım oyuncu kim diye sorarsan o.”

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”FARK YARATACAK DÜZEYDE DEĞİL”

”Emre Akbaba için hiç oynamadı diyoruz ama penaltı yaptırdı, faul aldı, mücadele etti. Hiç oynamamış hali bu yani. 3 golde de etkisi var. Alan bulduğu zaman bunu yapabiliyor. Organizatör özellikleri var ama Galatasaray’da fark yaratacak düzeyde değil. Açık alanda 100 üzerinden 90’lık oyuncu oluyor ama.”

“SERBEST VURUŞU VE PENALTIYI ALAN O”

“Emre’nin hakkını vermek lazım. İlk gol öncesinde topu alan o. Serbest vuruşu ve penaltıyı alan o.”

”GALATASARAY BURALARI SEVİYOR”

“Galatasaray buralı zaten. Galatasaray buraları seviyor. Gördüğüm kadarıyla taraftar mutlu, Fatih Terim. Skordan değil, burada olmaktan mutlular ve burayı gerçekten seviyorlar, yaşıyorlar.”

”EREN DERDİYOK TOP TUTMASIYLA…”

“İkinci yarıda Nagatomo ile Rodrigues de yardıma gelince orta sahada denklik sağlandı. Eren Derdiyok’un da rakip sahada top tutmasıyla birlikte Lokomotiv Moskova’nın ilk yarıdaki baskısı ikinci yarıda yoktu. Sadece kısa bir bölüm ve oyun dengelendi.”

Galatasaray`ın skor yükünü Rodrigues ve Eren sırtladı Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon resmi maçlarda bulduğu 18 golün 8'i GarryRodrigues-Eren Derdiyok ikilisinden geldi. Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig takımları arasındaki en golcü ekip olarak dikkati çekti İlgili Haberi Oku

“MAÇIN YILDIZLARI BADOU VE GARRY”

“Bana göre maçın yıldızları Ndiaye ve Garry Rodrigues. Garry Rodrigues biraz daha öne çıkıyor. Eren orta sahaya yaklaştıktan sonra denge biraz daha kuruldu. Muslera ve Serdar'ın oyunu olmasa ilk yarının son bölümünde başımıza bir bela gelebilirdi.”

“G.SARAY NORMAL ŞARTLARDA 11-12 PUAN TOPLAR”

“Galatasaray normal şartlarda 11-12 puan toplar. Ndiaye'nin olmaması Porto deplasmanında büyük bir dezavantaj. Porto Galatasaray'ı daha çok zorlayacaktır. Schalke takım olarak henüz çok uyumlu değil.”

“FEGHOULI’NİN ALTINI NEDEN ÇİZİYORUM”

“Feghouli ilk 3’e girecek ilk oyuncu. Feghouli 18’e giremiyorsa yanmışız. Şu an da en pahalı oyuncu. Nasıl hazır olmaz? Şampiyonlar Ligi’ne bir oyuncu nasıl hazır olmaz? Feghouli’nin altını neden çiziyorum. Feghouli olsa Galatasaray şu baskıyı yemez. Topu tutar, faul alır.”