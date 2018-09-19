Medel’den Negredo’ya esprili veda

Beşiktaş forması giyen Medel, Al Nasr’a transfer olan Negredo’ya kendine has üslübuyla veda etti.

Garry Medel, Beşiktaş’tan ayrılarak BAE ekibi Al Nasr’a transfer olan Alvaro Negredo için veda mesajı yayınladı. Beşiktaş ve Sevilla’da Negredo ile beraber oynadığı dönemlerden fotoğraflar paylaşan Şilili futbolcu, mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Yeni macera için sana en iyi dileklerimi gönderiyor ve ailenle birlikte çok başarılı olmanı diliyorum. Bildiğin gibi burada kafanı kıracak bir arkadaşın var.”