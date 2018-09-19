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Martin Linnes: ‘Bulutların üzerindeyim’
Galatasaray

Martin Linnes: ‘Bulutların üzerindeyim’

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Martin Linnes, 3-0 kazandıkları Lokomotiv Moskova karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu

19 Eylül 2018 01:02

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında oynadığı Lokomotiv Moskova karşılaşmasında 90 dakika mücadele eden Martin Linnes, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

3-0 kazandıkları için çok mutlu olduğunu dile getiren Martin Linnes sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bulutların üzerindeyim, çok mutluyum. İlk 10 dakika bu sezon oynadığımız en iyi futboldu sanırım. Taraftarımızla beraber çok istekliydik. Golü bulduktan sonra oyundan biraz düştük, rakibe pozisyon verdik, duran toplarda problem yaşadık ama ikinci yarı kimin daha iyi takım olduğunu gösterdik ve kazanmayı bildik. Bizim grubumuz diğer gruplara bakınca çok daha dengeli bir grup. Grupta her takım her şeyi yapabiliyor. Bu grupta yapmamız gereken şey üç iç saha maçında üç galibiyet çıkarabilmek. Şimdiden sıradaki maçı dört gözle bekliyorum.”

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Son güncelleme 01:02 | 19 Eylül 2018
galatasaray Lokomotiv Moskova Martin Linnes
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