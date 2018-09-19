MAÇ SONUCU | Schalke 04 1-1 Porto | Şampiyonlar Ligi D Grubu

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında evinde Porto’yu ağırlayan Schalke 04 öne geçtiği maçta sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Porto 13. dakikada Alex Telles ile penaltı vuruşundan yararlanamazken ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda ise Schalke 04 fırtınası vardı.

Ev sahibi ekip 64. dakikada Breel Embolo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Almanların sevinci kısa sürdü. Maçın 75. dakikasında ikinci kez penaltı kazanan Porto bu kez Otavio’nun vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve durum 1-1’e geldi.

Kalan dakikalarda iki ekibin baskısı sonuç vermeyince mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Gruptaki diğer maçta Galatasaray evinde ağırladığı Lokomotiv Moskova’yı 3-0’la geçmeyi başardı.

Gruptaki ikinci maçlarda Porto evinde Galatasaray’ı ağırlarken Schalke 04 deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak.

MAÇ SONUCU | Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | Şampiyonlar Ligi D Grubu Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayan Galatasaray, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın penaltıdan attığı gollerinin yanı sıra taraftarının müthiş desteği ile sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. İlgili Haberi Oku