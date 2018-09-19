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MAÇ ÖZETİ: Liverpool PSG özet! Liverpool PSG karşısında öldü öldü dirildi!
Şampiyonlar Ligi

MAÇ ÖZETİ: Liverpool PSG özet! Liverpool PSG karşısında öldü öldü dirildi!

Liverpool PSG Şampiyonlar Ligi maçı 3-2 sona erdi! Liverpool karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen PSG durumu 2-2'ye getirmeyi başardı. Karşılaşmanın son dakikalarında sahneye Firmino çıktı Liverpool'a 3 puanı getiren golü attı. Karşılaşmayı izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde Liverpool PSG özet görüntüleri yer alıyor.

19 Eylül 2018 00:10

Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya gelen Liverpool PSG adeta gol düellosuna sahne oldu. Tam 5 golün atıldığı karşılaşmada 3-2’lik skorla Liverpool kazandı. Mücadelede gol perdesini 30. dakikada Sturridge açarken, 36. dakikada Milner penaltı vuruşu ile durumu 2-0 yaptı. Meunier 40. dakika PSG için umut veren golü attı. 83. dakikada ise Mbappe ise durumu 2-2’ye getirdi. Tam maç 2-2 sona erdi denilirken ise sahneye Liverpool için Firmino çıktı. 91. dakikada attığı gol ile Liverpool PSG karşısında 3-2 kazanmasını bildi. İşte, Liverpool PSG özeti…

LİVERPOOL PSG ÖZETİ İZLE

Son güncelleme 00:10 | 19 Eylül 2018
Liverpool PSG maç özeti şampiyonlar ligi
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