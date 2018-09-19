MAÇ ÖZETİ: Liverpool PSG özet! Liverpool PSG karşısında öldü öldü dirildi!

Şampiyonlar Ligi’nde karşı karşıya gelen Liverpool PSG adeta gol düellosuna sahne oldu. Tam 5 golün atıldığı karşılaşmada 3-2’lik skorla Liverpool kazandı. Mücadelede gol perdesini 30. dakikada Sturridge açarken, 36. dakikada Milner penaltı vuruşu ile durumu 2-0 yaptı. Meunier 40. dakika PSG için umut veren golü attı. 83. dakikada ise Mbappe ise durumu 2-2’ye getirdi. Tam maç 2-2 sona erdi denilirken ise sahneye Liverpool için Firmino çıktı. 91. dakikada attığı gol ile Liverpool PSG karşısında 3-2 kazanmasını bildi. İşte, Liverpool PSG özeti…

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