Liverpool’da Mohamed Salah tartışması… Firmino’nun attığı golün ardından…

SKOR DIŞ HABER İngiliz ekibi Liverpool, Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında Fransa temsilcisi Paris Saint Germain’i son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Cüneyt Çakır’ın yönetiği karşılaşmada oyuna sonradan giren Roberto Firmino, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. Ancak İngiltere’de Firmino’nun galibiyet golü kadar, Mohamed Salah’ın hareketleri de gündem oldu. Firmino’nun attığı gol sonrası Liverpool Menajeri Jurgen Klopp’a yönelen kameralar, Mohamed Salah’ın tartışma yaratan hareketini de kaydetti.

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Son oynanan lig maçında sakatlandığı için Jurgen Klopp tarafından riske edilmeyen Roberto Firmino, 72. dakikada Daniel Sturridge’in yerine oyuna dahil oldu. Daniel Sturridge ile James Milner’in gollerine Thomas Meunier ve Kylian Mbappe ile karşılık veren Paris Saint Germain, 2-0 geriye düştüğü zorlu deplasmanda bir puanla döndüğünü düşünürken, sahneye Brezilyalı yıldız çıktı. Maçın son dakikasında topu ağlara gönderen Roberto Firmino, Liverpool tribünlerini ayağa kaldırdı.

Taraftarlar kadar Liverpool Menajeri Jurgen Klopp’u da ayağa kaldıran bu gol sonrası Mohamed Salah’ın elindeki su şişesini yere fırlattığı gözlendi. Karşılaşmanın 85. dakikasında oyundan çıkan ve yerini Xherdan Shaqiri’ye bırakan Mohamed Salah’ın bu hareketi, oyundan alındığı için mutsuz olduğu yorumlarına neden oldu.

Olayı yorumlayan Liverpool’un efsane golcüsü Michael Owen ve Manchester United’ın eski savunmacısı Rio Ferdinand, Mohamed Salah’ın tepki gösterdiği iddialarına katılmadıklarını belirttiler. Takım arkadaşları ile Mohamed Salah arasında bir problem olup olmadığı sorulan Rio Ferdinand “Bence Mohamed Salah kendi tarzında gol sevinci yaşıyor. Baktığımızda Firmino golü atar atmaz Mohamed Salah ellerini havaya kaldırıyor. Şişeyi sonra yere fırlatıyor. Takım arkadaşları ile arasında bir problem olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Michael Owen da Rio Ferdinand’ı destekleyerek “Bence Mohamed Salah mutlu görünüyor” ifadelerini kullandı. Tartışmaya dahil olan Liverpool taraftarları da çoğunlukla Mohamed Salah’ın şişeyi tepki için değil, sevinç gösterisi olarak yere fırlattığı fikrinde birleşti.