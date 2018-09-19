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Göztepe kalesini gole kapatacak
Trabzonspor

Göztepe kalesini gole kapatacak

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Kayserispor'u 2-0 yenerek çıkışa geçen Göztepe, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor'a gol izni vermeyecek. 

19 Eylül 2018 15:22

Teknik direktör Bayram Bektaş’ın özellikle iç sahada gole yakın oynayan rakip takımdan Rodallega, Mwakaeme ve Yusuf’a özel önlemler alacağı bildirildi. Sezon başından bu yana Gassama, Titi, Reis ve Traore dörtlüsüyle defansı kuran Bektaş’ın oyuncularına Trabzonspor karşılaşmalarının görüntülerini izlettirdiği ifade edildi.

Savunmanın en büyük güvencesi olan kaleci Beto’dan da iyi bir performans bekleyen genç teknik adamın, önce rakibi durdurmayı ardından skor bulmayı hedeflediği vurgulandı.

Maçın hazırlıklarını sürdüren Göztepe’de sakatlıkları süren stoper Kadu ve orta saha Atakan’ın yanı sıra Poko’nun da Trabzon deplasmanında görev alamayacağı açıklandı.

Gabon Milli Takımı’nda sakatlanan deneyimli orta saha oyuncusunun henüz iyileşmediği ve Trabzonspor karşısında da forma giyemeyeceği dile getirildi.

Bayram Bektaş, Kayserispor karşılaşmasında sergiledikleri pozitif oyunuzu Trabzonspor müsabakasında da göstereceklerini söyledi.

“İlk deplasman galibiyetimizi almak istiyoruz” diyen Bayram Bektaş, “Zorlu bir mücadeleye çıkacağımızı biliyoruz. Geçen haftayı puansız geçen Trabzonspor evinde iyi sonuçlara imza attı ancak biz de terimizin son damlasına kadar gerekeni yapacağız” diye konuştu.

Son güncelleme 15:22 | 19 Eylül 2018
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