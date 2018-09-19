Geir Bakke: ‘İstanbul’a tatil için gelmedik’

Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakke, “Beşiktaş’ın akıllı oyuncuları olduğunu biliyoruz. Kadrolarında kaliteli ve büyük isimleri var. Avrupa’da tecrübeli bir takım. Böyle bir statta böyle bir takıma karşı oynamaktan mutluyuz. Rakibimize karşı ne yapacağımızı biliyoruz. Tatili severiz ama İstanbul’a tatil için gelmedik.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın eksiklerini tespit ettiklerini söyleyen Norveçli teknik adam, “En büyük avantajımız fiziksel mücadele. Bu avantajın farkındayız. Beşiktaş’ın eksiklerini biliyoruz. Koşan mücadele eden bir takımız. Bunu kullanıp avantaja çevirmek istiyoruz.” diye konuştu.

Sakat oyuncularının maça kadar yetişeceğini umut ettiğini dile getiren Bakke, “Kısıtlı bir kadromuz var. Avrupa’da iyi olmamıza rağmen ligde kötü gittik. Rotasyonda bazı problemlerimiz oluyor fakat imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Düşük bütçeyle iyi işler yapmaya ve mücadele etmeye çalışan bir takımız.” değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş’ın kadrosunda yıldız isimlerin bulunduğunu kaydeden Geir Bakke, “Hepsine saygımız sonsuz. Onların karşısında oyuncularımız kendilerini test etme fırsatı bulacaklar. Kim fazla koşarsa sonuca ulaşan taraf o olacak.” şeklinde konuştu.

Thomassen: “Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok”

Sözlerine Türkçe “Burada olmak güzel.” diye başlayan takım kaptanı Joachim Thomassen, şunları kaydetti:

“Böyle bir baskı ortamına alışık değiliz. Bizim için yeni bir heyecan olacak. Bunun için çok mutluyuz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, keyfini çıkaracağız. Bizim ne yapabileceğimizi bilmiyorlar, buraya tatile gelmedik. Ölü toplardan tehlikeli olabiliriz. Keyfini çıkaracağız ama Beşiktaş’ın işi kolay değil. Maça kendi adımıza hazırız.”

Öte yandan, Sarpsborg yarınki maç öncesi son idmanını Vodafone Park’ta gerçekleştirdi. Norveç ekibi antrenmanın basına açık olan bölümünde pas çalışmaları yaptı.