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Galatasaray’ın yıldızı Emre Akbaba: ‘Şampiyonlar Ligi çocukluk hayalimdi!’
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray’ın yıldızı Emre Akbaba: ‘Şampiyonlar Ligi çocukluk hayalimdi!’

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba, 3-0'lık görkemli Lokomotiv Moskova galibiyetini değerlendirdi. Emre, "Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok değişik bir duygu. Çocukluktan bir hayalimdi Şampiyonlar Ligi. Atmosfer de çok güzeldi. Müthiş bir galibiyet oldu" dedi.

19 Eylül 2018 00:23

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’na görkemli bir başlangıç yaparak konuğu Lokomotiv Moskova’yı 3-0 mağlup ederken takımın yıldız oyuncusu Emre Akbaba, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Emre, “Öncelikle maçı kazanmamız gerekiyordu. İçeride oynuyorduk. İstekli başladık. Geriden paslaşarak oyunu kurmaya başladık. Golü de bulduk. Golden sonra geri çekildik. Kontradan goller bulduk, 3-0 kazandık.

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde oynamak çok değişik bir duygu. Çocukluktan bir hayalimdi Şampiyonlar Ligi. Atmosfer de çok güzeldi. Müthiş bir galibiyet oldu” ifadelerini kullandı. 18 Eylül 2018 MAÇ SONUCU | Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | Şampiyonlar Ligi D Grubu Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayan Galatasaray, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın penaltıdan attığı gollerinin yanı sıra taraftarının müthiş desteği ile sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:24 | 19 Eylül 2018
Emre Akbaba galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi
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