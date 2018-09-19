Galatasaray’ın yıldızı Emre Akbaba: ‘Şampiyonlar Ligi çocukluk hayalimdi!’

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu’na görkemli bir başlangıç yaparak konuğu Lokomotiv Moskova’yı 3-0 mağlup ederken takımın yıldız oyuncusu Emre Akbaba, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.
Emre, “Öncelikle maçı kazanmamız gerekiyordu. İçeride oynuyorduk. İstekli başladık. Geriden paslaşarak oyunu kurmaya başladık. Golü de bulduk. Golden sonra geri çekildik. Kontradan goller bulduk, 3-0 kazandık.
Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde oynamak çok değişik bir duygu. Çocukluktan bir hayalimdi Şampiyonlar Ligi. Atmosfer de çok güzeldi. Müthiş bir galibiyet oldu” ifadelerini kullandı.