GALATASARAY MAÇ ÖZETİ: Galatasaray Lokomotiv Moskova maç sonucu ve golleri! Cimbom kükredi!

Devler Ligi’nde büyük heyecan başladı Galatasaray Lokomotiv Moskova’da Türk futbol tutkunlarının yüzleri güldü. Türkiye’nin gece gündemi Galatasaray Lokomotiv Moskova maç özeti oldu. Galatasaray Lokomotiv Moskova maçında 3-0 galip geldi, taraftarlara keyifli bir başlangıç yaşattı. Galatasaray Lokomotiv Mosklova maç özeti maçıo kaçıran ve pozisyonları bir daha izlemek isteyen taraftarlarca aratılıyor. İşte goller ve özet…

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇ ÖZETİ

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EMRE AKBABA’DAN GALİBİYET YORUMU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'na görkemli bir başlangıç yaparak konuğu Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup ederken takımın yıldız oyuncusu Emre Akbaba, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Emre, “Öncelikle maçı kazanmamız gerekiyordu. İçeride oynuyorduk. İstekli başladık. Geriden paslaşarak oyunu kurmaya başladık. Golü de bulduk. Golden sonra geri çekildik. Kontradan goller bulduk, 3-0 kazandık.

Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok değişik bir duygu. Çocukluktan bir hayalimdi Şampiyonlar Ligi. Atmosfer de çok güzeldi. Müthiş bir galibiyet oldu” ifadelerini kullandı.

NAGAMOTO: GURUR DUYDUM

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu ilk maçında konuğu Lokomotiv Moskova'yı görkemli bir skorla 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo, müsabakanın ardından konuştu.

Nagatomo, “Mutluyuz. Çok önemli bir 3 puan aldık. Güzel oynayarak kazandık. Sahanın her yerinde kompakt bir oyun oynadık. Galatasaray'da oynadığım için bir kez daha gurur duydum. Hayatımda böyle muhteşem bir atmosfer görmemiştim” ifadelerini kullandı.

MAÇA GOLLE BAŞLADIK!

Maça çok iyi başlayan Galatasaray, taraftarının desteğini de arkasına alarak Lokomotiv Moskova savunmasını adeta abluka altına aldı. Maçın 6. dakikasında Linnes'in sağ kanattan yerden içeriye çevirdiği topta büyük bir karambol yaşandı. Nagatomo'nun vuruşunda rakibinden savunmadan seken top dışarıya gitti. Galatasaraylı oyuncular bu pzoisyonda penaltı bekledi. Bu pozisyondan 3 dakika sonra sarı kırmızılı ekibin golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Rodrigues, topu sağına çekip çok sert bir şut çekti. Kaleci Guilherme'nin müdahalesine rağmen top ağlara gitti ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

EREN DERDİYOK FRİKİKTEN NEFİS YAZDI!

Lokomotiv Moskova'nın zaman zaman yakaladığı net gol fırsatları Galatasaray savunmasına zor anlar yaşatırken sarı kırmızılı ekibi rahatlatan gol 67. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi. Emre Akbaba ceza sahasına girmek isterken kaleyi sol çaprazdan gören bir noktada yerde kaldı. Serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Eren Derdiyok, düzgün bir vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

SELÇUK PENALTIDAN AFFETMEDİ

Maçın 87. dakikasında Anton Miranchuk'a arkadan yaptığı faul sonrası Badou Ndiaye ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın 90+3. dakikasında Emre Akbaba ceza sahası içinde yerde kaldı ve İtalyan hakem Rocchi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Selçuk İnan kaleciyi ve topu farklı yönlere göndererek maçın skorunu belirledi: 3-0

FATİH TERİM: BURALARI ÇOK ÖZLEMİŞTİK

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları; “Oyuncularımı, seyirciyi tebrik ediyorum. İyi başlangıç yaptık. Galatasaray, layık olduğu yerde, Şampiyonlar Ligi'nde. Buraları seviyoruz, Allah izin verirse kalmak da istiyoruz. İyi başlamak istiyorduk, bunu başardık. Zaman zaman vites yükseltip alçaltarak 2. yarıya daha konsantre girdik. Çok pozisyon yakaladığımız için mutluyum. İyi oynadık, dikkatli oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir giriş oldu.”