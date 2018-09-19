Fatih Terim, Moskova maçından sonra konuştu: ‘Buraları çok özlemiştik’

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları ve 3-0 kazandıkları Lokomotiv Moskova maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kadro tercihleri ve oynanan futbol hakkında yorum yapan Terim, sosyal medyada kendisini eleştirenlere de yanıt verdi.

İşte Terim’in açıklamalarından satır başları;

“Oyuncularımı, seyirciyi tebrik ediyorum. İyi başlangıç yaptık. Galatasaray, layık olduğu yerde, Şampiyonlar Ligi’nde. Buraları seviyoruz, Allah izin verirse kalmak da istiyoruz. İyi başlamak istiyorduk, bunu başardık. Zaman zaman vites yükseltip alçaltarak 2. yarıya daha konsantre girdik. Çok pozisyon yakaladığımız için mutluyum. İyi oynadık, dikkatli oynadık. Şampiyonlar Ligi’ne yakışır bir giriş oldu.”

“YAVAŞ YAVAŞ HAVAYA GİRİYORUZ”

“Takım bütünlüğünü bozmadı oyuncularım, bu da beni sevindirdi. Enteresan bir sonuç. Şöyle ki, bu sene ilk defa 3 gol yedi Lokomotiv. 7 maçta 5 gol yiyen takım, 1 maçta 3 gol yedi. Herhalde 7-8 pozisyon daha sayabiliriz. Bu beni çok sevindirdi. Yavaş yavaş havaya giriyoruz. 7 maçta 5 gol yiyen bir takımı 3-0 yenmek önemli bir şey. Keyifli bir maç oldu açıkçası. İlk gole kadar iyi bir başlangıç yaptık. İkinci yarıya tam konsantre olduk ve net bir galibiyet oldu. Üzüntümüz Badou’yu kaybetmek. Ama hakem haklıydı ikinci sarı kartta. Çünkü Avrupa’nın en formda ve güvenilir hakemlerinden birisi Rocchi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlar Ali Sami Yen’de Şampiyonlar Ligi şampiyona yakıştı. Buraları çok özlemiştik. Her şeyimizle yakıştık buraya. İnşallah bu sonuçlar devam eder. Yeni yıla da kalırız ümit ederim. Ama bugün için herkes keyfini çıkarsın. Hiçbir maçta 3 gol yemedi Moskova. Bu da önemli”

MAÇ SONUCU | Galatasaray 3-0 Lokomotiv Moskova | Şampiyonlar Ligi D Grubu Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayan Galatasaray, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın penaltıdan attığı gollerinin yanı sıra taraftarının müthiş desteği ile sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. İlgili Haberi Oku “OLUR OLMAZ BİLMİYORUM AMA KÜÇÜĞÜNÜ ALDIK”

“10. dakikaya kadar kalemize top geldi mi emin değilim. Zaten sarsmıştık. Futbol artık satranç oyunları gibi kalıpsal bazı şeylerle oynayamazsınız. Giden duruma göre de hareket etmek zorundasınız. Biz de öyle yaptık. Sorduğumuz sorunun içerisinde defans oyuncularının fazlalıkları hakkında bir şey söyleyemem. 2-0 öne geçmiş Galatasaray’ın oyunu tutma hamlesi de vardı. Dolayısıyla evet hayallerimiz hepimizin var. Şampiyonlar Ligi’ni kazanır mıyız, olur olmaz bilmiyorum ama açıkçası biz küçüğünü aldık. Antrenmanlıyız diye düşünüyorum”

“ARTIK İSİMLERDEN GEÇSİNLER”

“Benim konumumdaki bir insanın sosyal medyaya göre hareket etmesini bekleyemezsiniz. Tartışacaklar fikirlerini tabii ki söyleyecekler. Ama biri oynuyorsa Galatasaraylıların çoğu “Hocanın bir bildiği vardır” diyordur. Demeyen de saygı duysun bize. Maicon fazla antrenman yapamadı. Genç Ozan’la devam edebilirdim ama en ufak hatada bu yaptığımızı yıkabilirdik. Linnes’e gelince, Mariano benim beğendiğim ve bizim için önemli bir oyuncu. Ama şuna hazır olun artık. Salı-Cuma, Cuma-Çarşamba, Çarşamba-Cumartesi maçları olacak. Ne kadar çok oyuncumu hazır tutabilirsem o kadar iyi. Artık isimlerden geçsinler. O niye oynuyor, bu niye oynamıyor. Kendi aralarında tartışacakları güzel mevzular. Ama bu platformlarda değil. Martin Linnes’i çabukluğu için koyduk. Bizim için ikisi de önemli oyuncular”

“Eren Derdiyok bugün tebrik edilmesi gereken oyunculardan bir tanesiydi. Feghouli’yi niye almadım? Arkadaşlar 18 soyunuyoruz. İki üç kaleciyi çıkarsanız 14-15 kişi. Burada her mevkiiyi alternatifiyle düşünmek zorundayım ve birkaç rolü yapabilecek oyuncuları seçiyorum.”

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