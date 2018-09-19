Everton’ın golcüsü Cenk Tosun’dan itiraf: Üç gün evden çıkmıyorum

SKOR DIŞ HABER İngiltere Premier Lig’de Everton forması giyen Cenk Tosun, İngiltere’ye alışmaya başladı. Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş’tan 27 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton’a transfer olan Cenk Tosun, gün geçtikçe takımdaki yerini sağlamlaştırdı. İngiltere’de yayın yapan Daily Mail gazetesine röportaj veren Cenk Tosun, hiç bilinmeyen bir yönünü anlattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Cenk Tosun`u unutmadı UEFA'nın Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, geçmişte ilk haftada atılan golleri paylaştı. Paylaşımda Cenk Tosun'un Porto'ya attığı gol de yer aldı. İlgili Haberi Oku

Everton taraftarlarının takım için savaşan ve sahada elinden geleni veren futbolcuları sevdiğini söyleyen Cenk Tosun “Ben de bu karakterde bir oyuncuyum. Yenildiğimiz ya da berabere kaldığımız maçlardan sonra gece uyuyamıyorum. Eğer gol kaçırdığım bir maçı kaybedersek eve gittiğimde tamamen o pozisyonu düşünüyorum. Üç gün evden çıkmıyorum” dedi. Taraftarlar ile şehir merkezinde birlikte olmaktan keyif aldığını söyleyen Cenk Tosun “Etrafta yürüyorum ve Everton forması giyen taraftarları görüyorum. Bu beni gururlandırıyor. Ben de onları gururlandırmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Eski teknik direktörü Sam Allardyce ile Everton’ın yeni hocası Marco Silva arasındaki farkları da anlatan Cenk Tosun, artık daha hücum ağırlıklı oynadıklarını söyledi. Sam Allardyce’ın defansa ağırlık veren kontra atak futboluna önem veren bir çalıştırıcı olduğunu belirten Cenk Tosun, Marco Silva ile ilgili ise “Artık hücumda daha özgürüz. Daha çok golü düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon İngiltere Premier Lig’de 5 maçta forma giyen Cenk Tosun, henüz gol atmayı başaramadı.

Cenk Tosun’un beş maçta iki asisti buluyor.